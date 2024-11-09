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Как живут животные в Чернобыльской зоне — уникальные фото

9 ноября 2024 10:17
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Животные в Чернобыльской зоне.
Лиса в лесу Чернобыльской зоны. Фото: Чернобыльский радио-экологический биосферный заповедник
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Несмотря на войну и обстрелы, в Чернобыльской зоне отчуждения живут лисы, волки, рыси, косули, медведи, олени. Можно встретить даже одичавших коров, которые когда-то были домашними.

О животном мире Чернобыльской зоны рассказывается в материале BBC.

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Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник был создан в 2016 году. Через несколько десятилетий из-за отсутствия людей здесь восстановилась дикая природа.

В заповеднике обитает более 300 видов позвоночных животных, из которых 75 занесены в Красную книгу Украины. Ученые наблюдают за ними, изучают. До войны их считали с помощью дронов. Однако теперь полеты беспилотников здесь запрещены.

Один из способов наблюдения — ловушки, десятки которых установили по всей территории зоны отчуждения.

В результате оккупации доступ к части фотоловушек был потерян. Значительная часть территории закрыта для ученых из-за заминирования и близости к границам.

Чернобыльскую зону деоккупировали 1 апреля. Летом 2022 года заповедник возобновил работу. Хотя россияне ограбили офисы научных сотрудников и вывезли много оборудования, некоторые фотоловушки сохранились и позволяют увидеть животный мир Чернобыльской зоны собственными глазами.

животные
Дикие кабаны в зоне отчуждения. Фото: Чернобыльский радио-экологический биосферный заповедник
лось
Олень в лесу. Фото: Чернобыльский радио-экологический биосферный заповедник
дикая корова
Дикая корова. Фото: Чернобыльский радио-экологический биосферный заповедник
волки
Медведь в Чернобыльской зоне. Фото: Чернобыльский радио-экологический биосферный заповедник
волк
Волк в лесу. Фото: Чернобыльский радио-экологический биосферный заповедник
животные
Дикие кони в Чернобыльской зоне. Чернобыльский радио-экологический биосферный заповедник

Ранее мы рассказывали, что Чернобыльскую атомную электростанцию посетила делегация специалистов в области ИТ-технологий Ровенской АЭС.

Напомним, что самоселов, живущих в Чернобыльской зоне отчуждения, регулярно посещают работники заповедника. По состоянию на сегодняшний день их осталось около десяти.

Украина Киев война в Украине Чернобыльская АЭС дикие животные

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