Животные в Чернобыльской зоне.

Лиса в лесу Чернобыльской зоны. Фото: Чернобыльский радио-экологический биосферный заповедник

Несмотря на войну и обстрелы, в Чернобыльской зоне отчуждения живут лисы, волки, рыси, косули, медведи, олени. Можно встретить даже одичавших коров, которые когда-то были домашними.

О животном мире Чернобыльской зоны рассказывается в материале BBC.

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Животный мир зоны отчуждения

Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник был создан в 2016 году. Через несколько десятилетий из-за отсутствия людей здесь восстановилась дикая природа.

В заповеднике обитает более 300 видов позвоночных животных, из которых 75 занесены в Красную книгу Украины. Ученые наблюдают за ними, изучают. До войны их считали с помощью дронов. Однако теперь полеты беспилотников здесь запрещены.

Один из способов наблюдения — ловушки, десятки которых установили по всей территории зоны отчуждения.

В результате оккупации доступ к части фотоловушек был потерян. Значительная часть территории закрыта для ученых из-за заминирования и близости к границам.

Чернобыльскую зону деоккупировали 1 апреля. Летом 2022 года заповедник возобновил работу. Хотя россияне ограбили офисы научных сотрудников и вывезли много оборудования, некоторые фотоловушки сохранились и позволяют увидеть животный мир Чернобыльской зоны собственными глазами.

Дикие кабаны в зоне отчуждения. Фото: Чернобыльский радио-экологический биосферный заповедник

Олень в лесу. Фото: Чернобыльский радио-экологический биосферный заповедник

Дикая корова. Фото: Чернобыльский радио-экологический биосферный заповедник

Медведь в Чернобыльской зоне. Фото: Чернобыльский радио-экологический биосферный заповедник

Волк в лесу. Фото: Чернобыльский радио-экологический биосферный заповедник

Дикие кони в Чернобыльской зоне. Чернобыльский радио-экологический биосферный заповедник

Ранее мы рассказывали, что Чернобыльскую атомную электростанцию посетила делегация специалистов в области ИТ-технологий Ровенской АЭС.

Напомним, что самоселов, живущих в Чернобыльской зоне отчуждения, регулярно посещают работники заповедника. По состоянию на сегодняшний день их осталось около десяти.