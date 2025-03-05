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Как живут одичавшие коровы в Чернобыле — фото

5 марта 2025 11:03
Карина Приходько - Редактор
Чернобыльская зона — как пережили зиму одичавшие коровы
Одичавшие коровы в Чернобыле. Фото: facebook/zapovidnyk2018
Карина Приходько - Редактор

Одичавшие коровы успешно пережили зиму в Чернобыльском заповеднике. Ученые провели учет одичавшего крупного рогатого скота и проверили их состояние.

Об этом сообщила пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

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Как одичавшие коровы пережили зиму в Чернобыле

В ведомстве рассказали, что 1 марта ученые провели повторный учет одичавшего крупного рогатого скота в Чернобыльском заповеднике. В результате выяснилось, что все стадо успешно пережило зиму, а физиологическое состояние животных — удовлетворительное.

здичавілі корови в Чорнобилі
Одичавшие коровы в Чернобыле. Фото: facebook/zapovidnyk2018
як пережили зиму корови в Чорнобилі
Одичавшие коровы в Чернобыле. Фото: facebook/zapovidnyk2018

Так, специалисты поделились своими наблюдениями:

  • в стаде насчитывалось 12 особей: двое телят 2025 года рождения, одна нетель, вероятно, 1,5 летнего возраста, бык доминантный, бык с поврежденным рогом, два быка 2-3 летнего возраста;
  • половое соотношение нарушено, и в стаде больше коров, чем быков;
  • один из быков получил травму, потерял роговой чехлик и держится в стороне;
  • молодые быки (2-3 года) проявляли интерес к людям и брали подкормку из рук;
  • основное стадо под руководством доминантного быка осталось осторожным и убежало при приближении наших специалистов.
тварини в Чорнобилі
Одичавшие коровы в Чернобыле. Фото: facebook/zapovidnyk2018
корови в Чорнобильській зоні
Одичавшие коровы в Чернобыле. Фото: facebook/zapovidnyk2018

"Популяция стада сейчас остается угрожающе малой. При благоприятных условиях численность может восстановиться до довоенных 20 особей — за три года. В 2025 году ожидается рождение пяти телят, но их выживание зависит от многих факторов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас наблюдения за стадом продолжаются. Несмотря на вызовы, одичавший крупный рогатый скот продолжает свою уникальную историю выживания в зоне отчуждения.

Напомним, в управлении зоной отчуждения оценили шансы туристического будущего Чернобыля. Этот вопрос, прежде всего, зависит от завершения боевых действий.

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