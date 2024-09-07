Забруднення Сейму та Десни біля Києва зменшилося

Міністр довкілля Світлана Гринчук оглядає води Сейму. Фото: Facebook Світлани Гринчук

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук заявила, що забруднення річок Сейм і Десна у напрямку Києва сповільнюється. На водних артеріях встановлять додаткові сміттєзабірні механізми.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook у суботу, 7 вересня.

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За її словами, добре себе проявили заходи з аерації, які мають підвищити здатність річок до самоочищення шляхом насичення киснем.

Очищувальна машина біля Сейму. Джерело: Facebook Світлани Гринчук

"Забруднення рухається повільніше, ніж течія Десни. Його швидкість сповільнилася в межах міста Чернігів на ділянці зруйнованого автомобільного мосту. По всій протяжності річки в межах Чернігова та нижче по течії до села Количівка ознаки забруднення не спостерігаються", — заявила голова Міндовкілля.

Вона додає, що масову загибель риби вдалося зупинити. Однак поодинокі випадки мору зафіксовано у селах Макошино та Салтикова Дівиця Чернігівської області.

"Загалом на території Чернігівської та Сумської областей зібрано по 12 тонн мертвої риби. Місцева влада та активісти розчищають притоки Десни, щоб риба могла дістатися місць, куди не дійшло забруднення", — пояснює Гринчук.