Загрязнение Сейма и Десны возле Киева уменьшилось

Министр окружающей среды Светлана Гринчук осматривает воды Сейма. Фото: Facebook Светланы Гринчук

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук заявила, что загрязнение рек Сейм и Десна в направлении Киева замедляется. На водных артериях установят дополнительные мусорозаборные механизмы.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook в субботу, 7 сентября.

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По ее словам, хорошо себя проявили меры аэрации, которые должны повысить способность рек к самоочищению путем насыщения кислородом.

Очистная машина возле Сейма. Источник: Facebook Светланы Гринчук

"Загрязнение движется медленнее, чем течение Десны. Его скорость замедлилась в черте города Чернигова на участке разрушенного автомобильного моста. По всей протяженности реки в пределах Чернигова и ниже по течению в село Количевка признаки загрязнения не наблюдаются", — заявила глава Минокружающей среды.

Она добавляет, что массовую гибель рыбы удалось остановить. Однако редкие случаи мора зафиксированы в селах Макошино и Салтыкова Девица Черниговской области.

"В целом на территории Черниговской и Сумской областей собрано по 12 тонн мертвой рыбы. Местные власти и активисты расчищают притоки Десны, чтобы рыба могла добраться до мест, куда не дошло загрязнение", — объясняет Гринчук.