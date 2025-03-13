Повітряна тривога у Києві — які мости працюють

Подільсько-Воскресенський міст. Фото: Autostrada

У Києві під час повітряної тривоги мости залишатимуться відкритими для проїзду. Водночас на деяких переправах діятимуть незначні обмеження.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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Які мости працюватимуть

Кличко зазначив, що на Південному мосту відновлено рух у напрямку з лівого на правий берег. На Дарницькому та Подільському мостах у разі тривоги буде обмежено лише одну смугу — у бік лівого берега.

"Після консультацій з військовими Рада оборони міста Києва дозволила рух транспорту Південним мостом з лівого на правий берег. Рух Південним мостом з правого на лівий берег поки залишиться закритим, окрім проїзду для екстрених та аварійних служб, громадського транспорту, транспортних засобів військового призначення, транзитного вантажного транспорту", — наголосив мер столиці.

Очільник Києва додав, що також частково знімуть обмеження руху автотранспорту під час повітряної тривоги Подільським мостовим переходом та Дарницьким залізничним мостом. На час тривоги на цих мостах закриватимуть тільки одну смугу в напрямку з лівого на правий берег.

Під час тривоги працюватимуть такі мости:

Північний міст

Міст Метро

Міст імені Є. О. Патона

Південний міст (тільки в напрямку правого берега)

Дарницький залізничний міст (за винятком однієї смуги)

Подільський мостовий перехід (окрім однієї смуги)

Раніше ми писали, що у Києві дозволили рух транспорту Південним мостом з лівого на правий берег.

Також ми повідомляли, що у Київській області продовжують роботи з відбудови мосту через річку Тетерів.