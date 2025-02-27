На Київщині продовжується демонтаж одного з найдовших мостів області

Ремонт мосту на Київщині. Фото: Служба відновлення і розвитку інфраструктури

У Київській області продовжують роботи з відбудови мосту через річку Тетерів на автомобільній дорозі Т-10-05 Іванків — М-07. Довжина мосту становить 290 метрів. Це робить його одним із найдовших у регіоні.

Про це повідомляє Служба відновлення і розвитку інфраструктури у Київській області.

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Міст через річку Тетерів

Повідомляється, що у рамках відбудови підрядна організація вже демонтувала асфальтобетонне покриття, металеві поруччя та бетонні тротуари на проїзній частині. Також завершено розбір одного з прогонів та залізобетонних плит. Станом на сьогодні облаштовується технологічний майданчик, щоб здійснювати подальші роботи.

Також продовжуються демонтажні роботи. Зокрема, проводиться демонтаж стиків омонолічування залізобетонних балок та підготовка майданчиків під будівельну техніку.

Ремонтні роботи на мосту через Тетерів. Фото: Служба відновлення і розвитку інфраструктури

Ремонт мосту у Київській області. Фото: Служба відновлення і розвитку інфраструктури

Варто знати, що міст у Вишгородському районі має важливе значення для транспортного сполучення місцевих громад і забезпечує зв’язок між дорогою міжнародного значення М-07 Київ — Ковель — Ягодин та Іванковим.

Раніше ми повідомляли, що у Києві можуть відкрити для руху приватного транспорту Південний міст, який закрили на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Крім того, у "Київавтодорі" анонсували ремонт низки столичних мостів цього року.