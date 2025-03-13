Воздушная тревога в Киеве — какие мосты работают

Подольско-Воскресенский мост. Фото: Autostrada

В Киеве во время воздушной тревоги мосты будут оставаться открытыми для проезда. В то же время на некоторых переправах будут действовать незначительные ограничения.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Кличко отметил, что на Южном мосту восстановлено движение в направлении с левого на правый берег. На Дарницком и Подольском мостах в случае тревоги будет ограничена только одна полоса — в сторону левого берега.

"После консультаций с военными Совет обороны города Киева разрешил движение транспорта по Южному мосту с левого на правый берег. Движение по Южному мосту с правого на левый берег пока останется закрытым, кроме проезда для экстренных и аварийных служб, общественного транспорта, транспортных средств военного назначения, транзитного грузового транспорта", — подчеркнул мэр столицы.

Глава Киева добавил, что также частично снимут ограничения движения автотранспорта во время воздушной тревоги по Подольскому мостовом переходе и Дарницкому железнодорожному мосту. На время тревоги на этих мостах будут закрывать только одну полосу в направлении с левого на правый берег.

Во время тревоги будут работать такие мосты:

Северный мост

Мост Метро

Мост имени Е. О. Патона

Южный мост (только в направлении правого берега)

Дарницкий железнодорожный мост (за исключением одной полосы)

Подольский мостовой переход (кроме одной полосы)

Ранее мы писали, что в Киеве разрешили движение транспорта по Южному мосту с левого на правый берег.

Также мы сообщали, что в Киевской области продолжают работы по восстановлению моста через реку Тетерев.