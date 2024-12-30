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Які зміни відбулися в метро у Києві за рік — деталі від Кличка

30 грудня 2025 08:23
Карина Приходько - Редактор
Метро у Києві 2024 — які зміни відбулися за рік
Потяг метро у Києві. Фото: Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що 2024 рік став роком важливих робіт у київському метро. За його словами, за цей період відбулися масштабні ремонтні роботи та модернізація вагонів. 

Про це Віталій Кличко написав у своєму Telegram. 

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Кличко поділився, що за цей рік завершили складний ремонт тунелю між "Деміївською" та "Либідською". Роботи тривали упродовж дев'ятьох місяців. 

Також здійснили повне оновлення 27 метрів тунелю та посилили 50 метрів оправи. За словами міського голови столиці, це було розв'язанням проблем, які виникли через помилки проєктування 15 років тому.

"Крім того, ми отримали 60 вагонів від Варшави: уже третій потяг із цих вагонів курсує зеленою гілкою. Київ оновлює варшавські вагони — системи безпеки, навігації, заміна візків", — сказав Кличко. 

Він додав, що модернізують ще 220 вагонів наявного рухомого складу та планують закупити ще 95 нових. Також мер нагадав, що тривають ремонтні роботи на мосту Метро. Там відбувається посилення конструкцій та оновлення опор без зупинки руху транспорту.

"Робимо все, щоб метро було безпечним, комфортним та надійним для пасажирів", — підсумував Віталій Кличко. 

Нагадаємо, нещодавно у Києві заговорили про підвищення вартості проїзду у міському транспорті, зокрема у метро та трамваї. Ціну хочуть підняти з 8 до 30 гривень

Водночас депутат Київської міської ради Тарас Козак пояснив, що собівартість проїзду в метро Києва зараз становить мінімум 25 гривень, тому підвищення цін цілком реальне. 

Віталій Кличко Київ ремонт метро будівництво

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