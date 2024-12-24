Метро у Києві — чи подорожчає проїзд з 1 січня

Люди їдуть в метро. Фото: Новини.LIVE

У Києві заговорили про підвищення вартості проїзду у міському транспорті, зокрема у метро та трамваї. Ціну хочуть підняти з 8 до 30 гривень.

Про це розповів директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор, пише ТСН.

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Підвищення плати за проїзд у Києві

Зазначається, що станом на зараз вартість проїзду в метро, трамваї, тролейбусі та фунікулер становить 8 гривень, а якщо пасажир купує 50 поїздок, то платить 6,50 грн за кожну поїздку. Однак плату хочуть підвищити до 30 гривень. За словами Кандибора, це реальна вартість проїзду в громадському транспорті, але поки що робити цього не планують.

Чиновники від транспорту заявляють, що чинні тарифи покривають лише 25% необхідних витрат на утримання транспорту, то здорожчання цілком можливе в майбутньому.

Чому підвищення таке велике

Експерт з транспорту та співзасновник громадської організації "Пасажири Києва" Олександр Гречко розповів, що заяви про підняття тарифів до 30 гривень — промацування суспільної думки, але він некоректний і "дивно вирахуваний".

"Озвучений тариф за проїзд у Києві до 30 гривень я назвав би, м’яко кажучи, некоректним, бо незрозуміло, з чого і як він вираховувався. Зараз міська влада лише жонглює цифрами, але не каже, що буде підвищувати вартість проїзду до кінця дії воєнного стану. До того ж питання підвищення тарифів має політичне забарвлення – рішення ухвалює Київрада. Підвищення тарифів на проїзд, гадаю, рано чи пізно станеться. Але це потрібно робити дуже виважено, щоб нові тарифи не були такими шокувальними для людей", — вважає Гречко.

Крім того, експерт заявив, що міські чиновники говорять про високі собівартість однієї поїздки, але нічого не роблять, щоб на маршрутах ставало більше громадського транспорту, який би працював за чітким графіком.

Нагадаємо, депутат Київради Тарас Козак повідомляв, що у Києві розглядають можливість безкоштовного проїзду в метро для містян. Фінансування підземки лише на 1/4 йде з оплати проїзду за транспорт.

Водночас у Київському метрополітені заявили, що собівартість перевезення одного пасажира в метро у Києві становить 36,90 грн і за дев'ять місяців 2024 року збиток сягає кількох мільйонів.