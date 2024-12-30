Метро в Киеве 2024 — какие изменения произошли за год

Поезд метро в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что 2024 год стал годом важных работ в киевском метро. По его словам, за этот период прошли масштабные ремонтные работы и модернизация вагонов.

Об этом Виталий Кличко написал в своем Telegram.

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Кличко поделился, что за этот год завершили сложный ремонт тоннеля между "Демиевской" и "Лыбидской". Работы продолжались девять месяцев.

Также осуществили полное обновление 27 метров тоннеля и усилили 50 метров оправы. По словам городского головы столицы, это было решением проблем, возникших из-за ошибок проектирования 15 лет назад.

"Кроме того, мы получили 60 вагонов от Варшавы: уже третий поезд из этих вагонов курсирует по зеленой ветке. Киев обновляет варшавские вагоны — системы безопасности, навигации, замена тележек", — сказал Кличко.

Он добавил, что модернизируют еще 220 вагонов имеющегося подвижного состава и планируют закупить еще 95 новых. Также мэр напомнил, что продолжаются ремонтные работы на мосту Метро. Там происходит усиление конструкций и обновление опор без остановки движения транспорта.

"Делаем все, чтобы метро было безопасным, комфортным и надежным для пассажиров", — подытожил Виталий Кличко.

Напомним, недавно в Киеве заговорили о повышении стоимости проезда в городском транспорте, в частности, в метро и трамвае. Цену хотят поднять с 8 до 30 гривен.

В то же время депутат Киевского городского совета Тарас Козак пояснил, что себестоимость проезда в метро Киева сейчас составляет минимум 25 гривен, поэтому повышение цен вполне реально.