Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Замінити ТЕЦ Києва неможливо — Кучеренко назвав причину

Замінити ТЕЦ Києва неможливо — Кучеренко назвав причину

Ua ru
Дата публікації: 9 лютого 2026 00:59
Кучеренко заявив, що замінити київські ТЕЦ неможливо
Нардеп Олексій Кучеренко. Фото: Телеграм/Кучеренко

Народний депутат України Олексій Кучеренко заявив, що технологічно та екологічно замінити ТЕЦ у Києві неможливо. Єдиним реальним шляхом є надійний захист критичних об'єктів від ракетних ударів.

Про це нардеп від "Батьківщини" сказав в ефірі "Київського часу".

Реклама
Читайте також:

Чому неможливо замінити ТЕЦ Києва та що робити

"Замінити Київські ТЕЦ неможливо, майданчиків немає, технологічно і екологічно це просто неможливо. Легше... захищати їх надійно від ракет. Бо саме для цього існує держава Україна і будь-яка інша", — заявив Кучеренко.

Нардеп наголосив, що захист ключової інфраструктури, таких як вокзали, залізниця, мости та гідростанції — це пряма функція держави, у не "розповіді про те, як усе кудись зариють або перекриють".

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що Кучеренко розкритикував підготовку Києва до забезпечення аварійного живлення критичної інфраструктури. Він зазначив, що у столиці практично не виконали цього завдання.

Також ми писали, що після комбінованої атаки РФ в ніч проти 7 лютого, Київ наразі вже повернувся до тимчасових графіків відключень світла. Інструкцію про те, як дізнатися про свою чергу — читайте за цим посиланням.

Київ нардепи сфера енергетики ТЕЦ теплопостачання столиця
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації