Кучеренко заявив, що замінити київські ТЕЦ неможливо

Народний депутат України Олексій Кучеренко заявив, що технологічно та екологічно замінити ТЕЦ у Києві неможливо. Єдиним реальним шляхом є надійний захист критичних об'єктів від ракетних ударів.

Про це нардеп від "Батьківщини" сказав в ефірі "Київського часу".

Чому неможливо замінити ТЕЦ Києва та що робити

"Замінити Київські ТЕЦ неможливо, майданчиків немає, технологічно і екологічно це просто неможливо. Легше... захищати їх надійно від ракет. Бо саме для цього існує держава Україна і будь-яка інша", — заявив Кучеренко.

Нардеп наголосив, що захист ключової інфраструктури, таких як вокзали, залізниця, мости та гідростанції — це пряма функція держави, у не "розповіді про те, як усе кудись зариють або перекриють".

