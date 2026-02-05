Відео
Україна
Новини Армія Економіка Олімпіада Контекст Відео
Кличко озвучив терміни відновлення Дарницької ТЕЦ після атак РФ

Кличко озвучив терміни відновлення Дарницької ТЕЦ після атак РФ

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 19:25
РФ вдарила по Дарницькій ТЕЦ у Києві — Кличко озвучив терміни відновлення
Віталій Кличко. Фото: Віталій Кличко

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що фахівці детально дослідили характер ушкоджень обладнання Дарницької ТЕЦ. За їхніми висновками, об'єкт отримав критичні руйнування, а відновлення систем та обладнання триватиме щонайменше два місяці за умови відсутності нових атак.

Про це міський голова повідомив у Telegram в четвер, 6 лютого, інформує Новини.LIVE.

Читайте також:

Яка ситуація з відновленням Дарницької ТЕЦ

Як повідомив Кличко, після російської атаки на Київ 3 лютого столиця зіткнулася з серйозними наслідками для теплопостачання на лівому березі, зокрема постраждала Дарницька ТЕЦ, яка забезпечувала теплом понад тисячу багатоповерхівок.

"Ця ТЕЦ забезпечувала теплопостачання, зокрема, у частину будинків у Дарницькому та Дніпровському районах — у понад 1100 багатоповерхівок. У цих будинках уранці 3 лютого злили воду в системах опалення, щоб уникнути розмерзання. Наразі висновки фахівців такі, що об'єкт отримав критичні ушкодження і на відновлення його систем та обладнання знадобиться не менше двох місяців. (Якщо не буде наступних нищівних ударів ворога)", — написав Кличко.

Мер наголосив, що до моменту відновлення ТЕЦ подати тепло в ці будинки, на жаль, неможливо. Перелік адрес оприлюднено на офіційному сайті Київської міської державної адміністрації.

Для підтримки мешканців місто розгорнуло додаткові опорні пункти обігріву в школах мікрорайонів, які залишилися без тепла. Зокрема, до мобільних котелень підключено п'ять таких пунктів у Дарницькому районі та чотири — у Дніпровському, де можна перебувати і вдень, і вночі.

Окрім цього, ДСНС розгортає ще 36 додаткових пунктів обігріву в Дарниці та 27 — у Дніпровському районі. Інформацію про їхні адреси оприлюднюють районні державні адміністрації, міська влада та ДСНС.

Також, за словами Кличка, ДТЕК запровадив максимально лояльні графіки подачі електроенергії для будинків без тепла в Дарницькому і Дніпровському районах, щоб мешканці могли обігрівати свої оселі та уникнути аварійних ситуацій.

Зазначимо, нардеп Олексій Кучеренко також заявив про те, що подача тепла у будинки на Дарниці наразі неможлива.

А також віцепрем'єр Олексій Кулеба розповів, скільки будинків у Києві досі залишаються без опалення.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
