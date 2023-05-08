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Який вигляд має квартира у Києві, у яку влучили уламки збитого дрону. Фоторепортаж

8 травня 2023 12:52
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко Більдредактор
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко Редакторка
Декілька авторів
Атака Києва 8 травня. Фоторепортаж з місця влучання уламків дрона в Святошинському районі
Виталій Кличко на місці події. Фото: Новини.LIVE
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко Більдредактор
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко Редакторка
Декілька авторів

Сьогодні Київ переніс найбільшу атаку дронів за час війни. На щастя, обійшлося без загиблих, однак пʼятеро людей зазнали поранень. 

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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Усього в Україні було зафіксовано 60 російських безпілотників. На Київ полетіло 36 дронів-камікадзе.

Кличко на місці падіння уламків дрона в Києві
Мер Києва Виталій Кличко на місці влучання уламків дрона. Фото: Новини.LIVE
Кличко на місці падіння уламків дрона в Києві
Мер Києва Виталій Кличко на місці влучання уламків дрона. Фото: Новини.LIVE
Кличко на місці падіння уламків дрона в Києві
Мер Києва Виталій Кличко на місці влучання уламків дрона. Фото: Новини.LIVE

Наслідки нічної атаки росіян на Київ 

Внаслідок нічної атаки БпЛА на Київ травмовано 5 людей, є значні пошкодження будівель та автівок, кажуть у КМВА.

наслідки атаки дронами Київ 8 травня
Зруйнована квартира після атаки дронами-камікадзе 8 травня 2023 року. Фото: Новини.LIVE
наслідки атаки дронами Київ 8 травня
Зруйнована квартира після атаки дронами-камікадзе 8 травня 2023 року. Фото: Новини.LIVE
наслідки атаки дронами Київ 8 травня
Зруйнована квартира після атаки дронами-камікадзе 8 травня 2023 року. Фото: Новини.LIVE
Кличко на місці падіння уламків дрона в Києві
Мер Києва Виталій Кличко на місці влучання уламків дрона. Фото: Новини.LIVE
Кличко на місці падіння уламків дрона в Києві
Мер Києва Виталій Кличко на місці влучання уламків дрона. Фото: Новини.LIVE
Кличко на місці падіння уламків дрона в Києві
Мер Києва Виталій Кличко на місці влучання уламків дрона. Фото: Новини.LIVE
наслідки атаки дронами Київ 8 травня
Зруйнована квартира після атаки дронами-камікадзе 8 травня 2023 року. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, Кличко розповів про постраждалих від наймасовішої за час війни атаки дронів. 

Також у Києві уламки БпЛА потрапили у багатоповерхівку та злітну смугу Жулян

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