Атака Києва 8 травня. Фоторепортаж з місця влучання уламків дрона в Святошинському районі

Який вигляд має квартира у Києві, у яку влучили уламки збитого дрону. Фоторепортаж
Сьогодні Київ переніс найбільшу атаку дронів за час війни. На щастя, обійшлося без загиблих, однак пʼятеро людей зазнали поранень.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Скільки дронів випустила РФ
Усього в Україні було зафіксовано 60 російських безпілотників. На Київ полетіло 36 дронів-камікадзе.
Наслідки нічної атаки росіян на Київ
Внаслідок нічної атаки БпЛА на Київ травмовано 5 людей, є значні пошкодження будівель та автівок, кажуть у КМВА.
Нагадаємо, Кличко розповів про постраждалих від наймасовішої за час війни атаки дронів.
Також у Києві уламки БпЛА потрапили у багатоповерхівку та злітну смугу Жулян