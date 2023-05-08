Атака Києва 8 травня. Фоторепортаж з місця влучання уламків дрона в Святошинському районі

Виталій Кличко на місці події. Фото: Новини.LIVE

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Сьогодні Київ переніс найбільшу атаку дронів за час війни. На щастя, обійшлося без загиблих, однак пʼятеро людей зазнали поранень.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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Мер Києва Виталій Кличко на місці влучання уламків дрона. Фото: Новини.LIVE

Мер Києва Виталій Кличко на місці влучання уламків дрона. Фото: Новини.LIVE

Мер Києва Виталій Кличко на місці влучання уламків дрона. Фото: Новини.LIVE

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Зруйнована квартира після атаки дронами-камікадзе 8 травня 2023 року. Фото: Новини.LIVE

Зруйнована квартира після атаки дронами-камікадзе 8 травня 2023 року. Фото: Новини.LIVE

Зруйнована квартира після атаки дронами-камікадзе 8 травня 2023 року. Фото: Новини.LIVE

Мер Києва Виталій Кличко на місці влучання уламків дрона. Фото: Новини.LIVE

Мер Києва Виталій Кличко на місці влучання уламків дрона. Фото: Новини.LIVE

Мер Києва Виталій Кличко на місці влучання уламків дрона. Фото: Новини.LIVE

Зруйнована квартира після атаки дронами-камікадзе 8 травня 2023 року. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, Кличко розповів про постраждалих від наймасовішої за час війни атаки дронів.

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