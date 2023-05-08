Атака Киева 8 мая. Фоторепортаж с места попадания обломков дрона в Святошинском районе

Виталий Кличко на месте происшествия. Фото: Новини.LIVE

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Сегодня Киев перенес самую большую атаку дронов за время войны. К счастью, обошлось без погибших, однако пять человек получили ранения.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Мэр Киева Виталий Кличко на месте попадания обломков дрона. Фото: Новини.LIVE

Мэр Киева Виталий Кличко на месте попадания обломков дрона. Фото: Новини.LIVE

Мэр Киева Виталий Кличко на месте попадания обломков дрона. Фото: Новини.LIVE

Последствия ночной атаки россиян на Киев

В результате ночной атаки БпЛА на Киев травмированы 5 человек, есть значительные повреждения зданий и автомобилей, говорят в КМВА .

Разрушена квартира после атаки дронами-камикадзе 8 мая 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Разрушена квартира после атаки дронами-камикадзе 8 мая 2023 года. Фото: Новости.

Разрушена квартира после атаки дронами-камикадзе 8 мая 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Мэр Киева Виталий Кличко на месте попадания обломков дрона. Фото: Новини.LIVE

Мэр Киева Виталий Кличко на месте попадания обломков дрона. Фото: Новини.LIVE

Мэр Киева Виталий Кличко на месте попадания обломков дрона. Фото: Новини.LIVE

Разрушена квартира после атаки дронами-камикадзе 8 мая 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Напомним, Кличко рассказал о пострадавших от самой массовой за время войны атаке дронов.

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