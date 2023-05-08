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Как выглядит квартира в Киеве, в которую попали обломки сбитого дрона. Фоторепортаж

8 мая 2023 12:52
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко Бильдредактор
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Должность автора
Атака Киева 8 мая. Фоторепортаж с места попадания обломков дрона в Святошинском районе
Виталий Кличко на месте происшествия. Фото: Новини.LIVE
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко Бильдредактор
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Должность автора

Сегодня Киев перенес самую большую атаку дронов за время войны. К счастью, обошлось без погибших, однако пять человек получили ранения.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Сколько дронов выпустила РФ

Всего в Украине было зафиксировано 60 российских беспилотников. В Киев полетели 36 дронов-камикадзе.

Кличко на месте падения обломков дрона в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко на месте попадания обломков дрона. Фото: Новини.LIVE
Кличко на месте падения обломков дрона в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко на месте попадания обломков дрона. Фото: Новини.LIVE
Кличко на месте падения обломков дрона в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко на месте попадания обломков дрона. Фото: Новини.LIVE

Последствия ночной атаки россиян на Киев

В результате ночной атаки БпЛА на Киев травмированы 5 человек, есть значительные повреждения зданий и автомобилей, говорят в КМВА .

последствия атаки дронами Киев 8 мая
Разрушена квартира после атаки дронами-камикадзе 8 мая 2023 года. Фото: Новини.LIVE
последствия атаки дронами Киев 8 мая
Разрушена квартира после атаки дронами-камикадзе 8 мая 2023 года. Фото: Новости.
последствия атаки дронами Киев 8 мая
Разрушена квартира после атаки дронами-камикадзе 8 мая 2023 года. Фото: Новини.LIVE
Кличко на месте падения обломков дрона в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко на месте попадания обломков дрона. Фото: Новини.LIVE
Кличко на месте падения обломков дрона в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко на месте попадания обломков дрона. Фото: Новини.LIVE
Кличко на месте падения обломков дрона в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко на месте попадания обломков дрона. Фото: Новини.LIVE
последствия атаки дронами Киев 8 мая
Разрушена квартира после атаки дронами-камикадзе 8 мая 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Напомним, Кличко рассказал о пострадавших от самой массовой за время войны атаке дронов.

Также в Киеве обломки БпЛА попали в многоэтажку и взлетную полосу Жулян

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