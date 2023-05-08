Атака Киева 8 мая. Фоторепортаж с места попадания обломков дрона в Святошинском районе

Как выглядит квартира в Киеве, в которую попали обломки сбитого дрона. Фоторепортаж
Сегодня Киев перенес самую большую атаку дронов за время войны. К счастью, обошлось без погибших, однако пять человек получили ранения.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Сколько дронов выпустила РФ
Всего в Украине было зафиксировано 60 российских беспилотников. В Киев полетели 36 дронов-камикадзе.
Последствия ночной атаки россиян на Киев
В результате ночной атаки БпЛА на Киев травмированы 5 человек, есть значительные повреждения зданий и автомобилей, говорят в КМВА .
Напомним, Кличко рассказал о пострадавших от самой массовой за время войны атаке дронов.
Также в Киеве обломки БпЛА попали в многоэтажку и взлетную полосу Жулян