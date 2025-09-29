Відео
Головна Київ Який вигляд має Петропавлівська Борщагівка після обстрілу — фото

Який вигляд має Петропавлівська Борщагівка після обстрілу — фото

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 13:23
Обстріл Петропавлівської Борщагівки 28 вересня — яка ситуація
Наслідки обстрілу Петропавлівської Борщагівки. Фото: Новини.LIVE

Російські війська у ніч проти 28 вересня завдали комбінованого удару по селі Петропавлівська Борщагівка у передмісті Києва. Значних руйнувань там зазнав житловий комплекс "Львівський".

Який вигляд зараз має Петропавлівська Борщагівка — дивіться у матеріалі Новини.LIVE

Читайте також:

Обстріл Петропавлівської Борщагівки

Після ворожих обстрілів 28 вересня у Петропавлівській Борщагівці частково зруйновано житловий комплекс "Львівський". 

Петропавлівська Борщагівка після обстрілу 28 вересня
Наслідки обстрілу Петропавлівської Борщагівки. Фото: Новини.LIVE
Петропавлівська Борщагівка після обстрілу 28 вересня
Наслідки обстрілу Петропавлівської Борщагівки. Фото: Новини.LIVE
Петропавлівська Борщагівка після обстрілу 28 вересня
Наслідки обстрілу Петропавлівської Борщагівки. Фото: Новини.LIVE
Петропавлівська Борщагівка після обстрілу 28 вересня
Наслідки обстрілу Петропавлівської Борщагівки. Фото: Новини.LIVE
Петропавлівська Борщагівка після обстрілу 28 вересня
Наслідки обстрілу Петропавлівської Борщагівки. Фото: Новини.LIVE
Петропавлівська Борщагівка після обстрілу 28 вересня
Наслідки обстрілу Петропавлівської Борщагівки. Фото: Новини.LIVE
Петропавлівська Борщагівка після обстрілу 28 вересня
Наслідки обстрілу Петропавлівської Борщагівки. Фото: Новини.LIVE
Петропавлівська Борщагівка після обстрілу 28 вересня
Наслідки обстрілу Петропавлівської Борщагівки. Фото: Новини.LIVE

Загалом постраждала ціла вулиця та зруйновано кілька будинків-таунхаусів. Водночас в сусідніх багатоповерхівках вибиті вікна.

На щастя, там ніхто не постраждав, адже на території ЖК ніхто не жив, лише одна родина. 

Нагадаємо, у ніч проти 28 вересня армія РФ випустили по Україні понад 600 цілей. Основний удар був спрямований на Київ. 

Внаслідок ворожих обстрілів у цю ніч в Україні постраждали понад 70 людей. Також є загиблі, серед яких 12-річна дівчинка. 

Київська область обстріли окупанти війна в Україні поранення
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
