Обстріл Петропавлівської Борщагівки 28 вересня — яка ситуація

Наслідки обстрілу Петропавлівської Борщагівки. Фото: Новини.LIVE

Російські війська у ніч проти 28 вересня завдали комбінованого удару по селі Петропавлівська Борщагівка у передмісті Києва. Значних руйнувань там зазнав житловий комплекс "Львівський".

Який вигляд зараз має Петропавлівська Борщагівка — дивіться у матеріалі Новини.LIVE.

Обстріл Петропавлівської Борщагівки

Після ворожих обстрілів 28 вересня у Петропавлівській Борщагівці частково зруйновано житловий комплекс "Львівський".

Наслідки обстрілу Петропавлівської Борщагівки. Фото: Новини.LIVE

Наслідки обстрілу Петропавлівської Борщагівки. Фото: Новини.LIVE

Наслідки обстрілу Петропавлівської Борщагівки. Фото: Новини.LIVE

Наслідки обстрілу Петропавлівської Борщагівки. Фото: Новини.LIVE

Наслідки обстрілу Петропавлівської Борщагівки. Фото: Новини.LIVE

Наслідки обстрілу Петропавлівської Борщагівки. Фото: Новини.LIVE

Наслідки обстрілу Петропавлівської Борщагівки. Фото: Новини.LIVE

Наслідки обстрілу Петропавлівської Борщагівки. Фото: Новини.LIVE

Загалом постраждала ціла вулиця та зруйновано кілька будинків-таунхаусів. Водночас в сусідніх багатоповерхівках вибиті вікна.

На щастя, там ніхто не постраждав, адже на території ЖК ніхто не жив, лише одна родина.

Нагадаємо, у ніч проти 28 вересня армія РФ випустили по Україні понад 600 цілей. Основний удар був спрямований на Київ.

Внаслідок ворожих обстрілів у цю ніч в Україні постраждали понад 70 людей. Також є загиблі, серед яких 12-річна дівчинка.