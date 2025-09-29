Обстріл Петропавлівської Борщагівки 28 вересня — яка ситуація

Який вигляд має Петропавлівська Борщагівка після обстрілу — фото
Російські війська у ніч проти 28 вересня завдали комбінованого удару по селі Петропавлівська Борщагівка у передмісті Києва. Значних руйнувань там зазнав житловий комплекс "Львівський".
Обстріл Петропавлівської Борщагівки
Обстріл Петропавлівської Борщагівки
Після ворожих обстрілів 28 вересня у Петропавлівській Борщагівці частково зруйновано житловий комплекс "Львівський".
Загалом постраждала ціла вулиця та зруйновано кілька будинків-таунхаусів. Водночас в сусідніх багатоповерхівках вибиті вікна.
На щастя, там ніхто не постраждав, адже на території ЖК ніхто не жив, лише одна родина.
Нагадаємо, у ніч проти 28 вересня армія РФ випустили по Україні понад 600 цілей. Основний удар був спрямований на Київ.
Внаслідок ворожих обстрілів у цю ніч в Україні постраждали понад 70 людей. Також є загиблі, серед яких 12-річна дівчинка.
