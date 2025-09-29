Обстрел Петропавловской Борщаговки 28 сентября — какова ситуация

Последствия обстрела Петропавловской Борщаговки. Фото: Новини.LIVE

Российские войска в ночь на 28 сентября нанесли комбинированный удар по селу Петропавловская Борщаговка в пригороде Киева. Значительным разрушениям там подвергся жилой комплекс "Львовский".

Как сейчас выглядит Петропавловская Борщаговка — смотрите в материале Новини.LIVE.

Обстрел Петропавловской Борщаговки

После вражеских обстрелов 28 сентября в Петропавловской Борщаговке частично разрушен жилой комплекс "Львовский".

Последствия обстрела Петропавловской Борщаговки. Фото: Новини.LIVE

В целом пострадала целая улица и разрушено несколько домов-таунхаусов. В то же время в соседних многоэтажках выбиты окна.

К счастью, там никто не пострадал, ведь на территории ЖК никто не жил, только одна семья.

Напомним, в ночь на 28 сентября армия РФ выпустили по Украине более 600 целей. Основной удар был направлен на Киев.

В результате вражеских обстрелов в эту ночь в Украине пострадали более 70 человек. Также есть погибшие, среди которых 12-летняя девочка.