Обстрел Петропавловской Борщаговки 28 сентября — какова ситуация

Как выглядит Петропавловская Борщаговка после обстрела — фото
Российские войска в ночь на 28 сентября нанесли комбинированный удар по селу Петропавловская Борщаговка в пригороде Киева. Значительным разрушениям там подвергся жилой комплекс "Львовский".
Как сейчас выглядит Петропавловская Борщаговка — смотрите в материале Новини.LIVE.
Обстрел Петропавловской Борщаговки
После вражеских обстрелов 28 сентября в Петропавловской Борщаговке частично разрушен жилой комплекс "Львовский".
В целом пострадала целая улица и разрушено несколько домов-таунхаусов. В то же время в соседних многоэтажках выбиты окна.
К счастью, там никто не пострадал, ведь на территории ЖК никто не жил, только одна семья.
Напомним, в ночь на 28 сентября армия РФ выпустили по Украине более 600 целей. Основной удар был направлен на Киев.
В результате вражеских обстрелов в эту ночь в Украине пострадали более 70 человек. Также есть погибшие, среди которых 12-летняя девочка.
