Обстріл Петропавлівської Борщагівки 28 вересня — служби ліквідовують наслідки

Наслідки російського обстрілу Київської області 28 вересня. Фото: Новини.LIVE

Російські окупанти у ніч проти 28 вересня завдали масованого удару по Петропавлівській Борщагівці Київської області. Наразі там триває ліквідація наслідків атаки.

Новини.LIVE побували на місці російського обстрілу.

Обстріл Петропавлівської Борщагівки 28 вересня

Російські загарбники атакували Київську область дронами та ракетами.

Наразі на місці обстрілу працюють всі необхідні служби для ліквідації наслідків обстрілу. На кадрах можна побачити сильні руйнування.

Відомо, що у Петропавлівській Борщагівці постраждали 19 людей. Там окупанти пошкодили шість багатоквартирних будинків.

Нагадаємо, російська ракета зруйнувала будинок волонтера та капелана Марка Сергєєва. Він показав наслідки обстрілу.

Відомо, що у Петропавлівській Борщагівці окупанти зруйнували цілу вулицю. Внаслідок атаки Росії зруйновані оселі та побиті автівки.