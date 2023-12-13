Який вигляд має пошкоджена багатоповерхівка у Дніпровському районі після атаки

Наслідки ворожої атаки РФ. Фото: Новини.LIVE

У Дніпровському районі Києва уламки балістичної ракети впали у двір багатоквартирного будинку, внаслідок чого пошкоджений і житловий об'єкт, і дитячий садок, який розташований поруч. Мешканців будинку оперативно евакуювали вночі, їм нададуть тимчасове житло.

Який вигляд має пошкоджений будинок, показали кореспонденти Новини.LIVE.

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Пошкоджений будинок у Дніпровському районі

Зазначається, що усього постраждали 53 людини. Мешканців будинку, яким не було куди йти, розмістили у сусідній школі, там їм зробили пункт обігріву та допомоги.

Загалом, внаслідок падіння уламків ракети виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. У дворі згоріли всі припарковані авто, також повилітали вікна.

Наразі, на місці працюють комунальники та рятувальники.

Мешканці постраждалого будинку. Фото: Новини.LIVE

Наслідки ворожої атаки РФ. Фото: Новини.LIVE

Наслідки ворожої атаки РФ. Фото: Новини.LIVE

Постраждалий дитсадок. Фото: Новини.LIVE

Нічна атака РФ

Нагадаємо, у ніч проти 13 грудня наші захисники знищили десять ударних безпілотників та десять балістичних ракет, якими Росія атакувала Україну. Зокрема окупанти намагалися атакувати Одещину та Київ.

Загалом, росіяни випустили по Україні цієї ночі десять "шахедів" та десять ракет, однак сили ППО знищили усі ворожі цілі.

Відомо, що внаслідок атаки постраждали 53 людини, 20 із них, в тому числі двох дітей, госпіталізували. У Дніпровському районі столиці без світла залишаються 35 житлових будинків, адже уламки ракет пошкодили лінії електропередач.