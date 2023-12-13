Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Как выглядит поврежденная многоэтажка в Днепровском районе после атаки arrow

Как выглядит поврежденная многоэтажка в Днепровском районе после атаки

13 декабря 2023 12:35
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Как выглядит поврежденная многоэтажка в Днепровском районе после атаки
Последствия вражеской атаки РФ. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Днепровском районе Киева обломки баллистической ракеты упали во двор многоквартирного дома, в результате чего поврежден и жилой объект, и расположенный рядом детский сад. Жителей дома оперативно эвакуировали ночью, им предоставят временное жилье.

Как выглядит поврежденный дом, показали корреспонденты Новини.LIVE.

Читайте также:

Поврежден дом в Днепровском районе

Отмечается, что всего пострадали 53 человека. Жителей дома, которым некуда идти, разместили в соседней школе, там им сделали пункт обогрева и помощи.

В общем, в результате падения обломков ракеты возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали. Во дворе сгорели все припаркованные автомобили, также вылетели окна.

Сейчас на месте работают коммунальщики и спасатели.

Обстрел Киева
Жители пострадавшего дома. Фото: Новини.LIVE
Обстрел Киева
Последствия вражеской атаки РФ. Фото: Новини.LIVE
Обстрел Киева
Последствия вражеской атаки РФ. Фото: Новини.LIVE
Обстрел Киева
Пострадавший детсад. Фото: Новини.LIVE

Ночная атака РФ

Напомним, в ночь на 13 декабря наши защитники уничтожили десять ударных беспилотников и десять баллистических ракет, которыми Россия атаковала Украину. В частности, оккупанты пытались атаковать Одесщину и Киев.

В общей сложности, россияне выпустили по Украине этой ночью десять "шахедов" и десять ракет, однако силы ПВО уничтожили все враждебные цели.

Известно, что в результате атаки пострадали 53 человека , 20 из них, в том числе двое детей, госпитализированы. В Днепровском районе столицы без света остаются 35 жилых домов , ведь обломки ракет повредили линии электропередач.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

Закон о столице снова актуален — заберут ли полномочия у Кличко - 80x80

Закон о столице снова актуален — заберут ли полномочия у Кличко

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

00:46 Усиление мобилизации в Украине — еще одна область наращивает призыв

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

Актуальное по теме