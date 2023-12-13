Как выглядит поврежденная многоэтажка в Днепровском районе после атаки

Последствия вражеской атаки РФ. Фото: Новини.LIVE

В Днепровском районе Киева обломки баллистической ракеты упали во двор многоквартирного дома, в результате чего поврежден и жилой объект, и расположенный рядом детский сад. Жителей дома оперативно эвакуировали ночью, им предоставят временное жилье.

Как выглядит поврежденный дом, показали корреспонденты Новини.LIVE.

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Отмечается, что всего пострадали 53 человека. Жителей дома, которым некуда идти, разместили в соседней школе, там им сделали пункт обогрева и помощи.

В общем, в результате падения обломков ракеты возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали. Во дворе сгорели все припаркованные автомобили, также вылетели окна.

Сейчас на месте работают коммунальщики и спасатели.

Жители пострадавшего дома. Фото: Новини.LIVE

Последствия вражеской атаки РФ. Фото: Новини.LIVE

Последствия вражеской атаки РФ. Фото: Новини.LIVE

Пострадавший детсад. Фото: Новини.LIVE

Ночная атака РФ

Напомним, в ночь на 13 декабря наши защитники уничтожили десять ударных беспилотников и десять баллистических ракет, которыми Россия атаковала Украину. В частности, оккупанты пытались атаковать Одесщину и Киев.

В общей сложности, россияне выпустили по Украине этой ночью десять "шахедов" и десять ракет, однако силы ПВО уничтожили все враждебные цели.

Известно, что в результате атаки пострадали 53 человека , 20 из них, в том числе двое детей, госпитализированы. В Днепровском районе столицы без света остаются 35 жилых домов , ведь обломки ракет повредили линии электропередач.