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Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки Києва зросла, — Кличко

13 грудня 2023 07:54
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Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки Києва зросла, — Кличко
Наслідки обстрілу Києва. Фото: ДСНС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Внаслідок нічної ворожої атаки на Київ кількість постраждалих зросла до 53. 20 із них, в тому числі двох дітей госпіталізували.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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Кличко розповів, що загалом в результаті нічної атаки окупантів на Київ постраждали 53 людини. 20 із них, в тому числі двох дітей госпіталізували.

"33 постраждалим медики надали допомогу на місці. Зокрема, й шістьом дітям", — йдеться у повідомленні. 

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Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти завдали ракетного удару по Києву. Мер міста Віталій Кличко заявив, що внаслідок атаки попередньо, є влучання на території однієї зі столичних лікарень.

За останньою інформацією було відомо про 51 постраждалого, серед яких шість дітей. Також є уточнення по наслідках влучань у столичних районах. 

У МВС показали наслідки з місця падіння уламків та розповіли про руйнування. 

Як відомо, росіяни випустили по Україні цієї ночі десять "шахедів" та десять ракет, однак сили ППО знищили усі ворожі цілі. 

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