Який вигляд має Трипільська ТЕС після атаки РФ
Російські окупанти у четвер, 11 квітня, завдали удару по Трипільській теплоелектростанції, що у Київській області. Наразі на місці триває розбір завалів, зараз нічого не працює.
Новини.LIVE побували у місті Українка на Київщині та дізналися, що відбувається на ТЕС.
Що відбувається на Трипільській ТЕС
Наразі на станції триває розбір завалів, зараз нічого не працює. Близько 2 500 працівників можуть залишитися без роботи.
Світло у місцевих жителів є, вода подається за графіком. Школи та садочки запрацюють з понеділка.
Що відомо про Трипільську ТЕС
Трипільська ТЕС — найбільший постачальник електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області. Підприємство займає площу 281,3 га. Розташоване в Обухівському районі на березі Канівського водосховища.
Станція під'єднана до газово-транспортної системи України. Також паливне господарство має місткості для використання як палива мазуту.
ТЕС постійно веде роботу з використання вторинної сировини — золошлаків на потреби народного господарства для підсипання автодоріг, виготовлення будівельних матеріалів. Трипільська ТЕС зарекомендувала себе однією з найнадійніших і найекономніших станцій України.
Знищення Трипільської ТЕС
Нагадаємо, вночі 11 квітня російські війська повністю зруйнували Трипільську ТЕС на Київщині. Унаслідок влучань почалася масштабна пожежа в турбінному цеху.
Тепер "Центренерго" втратило 100% своєї генерації. Проте згодом у відомстві заявили, що відновити об'єкт можливо й розповіли, що для цього потрібно.
Читайте Новини.LIVE!