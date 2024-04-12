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Який вигляд має Трипільська ТЕС після атаки РФ

12 квітня 2024 11:12
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Який вигляд має Трипільська ТЕС після атаки РФ
Трипільська ТЕС після обстрілу РФ. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російські окупанти у четвер, 11 квітня, завдали удару по Трипільській теплоелектростанції, що у Київській області. Наразі на місці триває розбір завалів, зараз нічого не працює.

Новини.LIVE побували у місті Українка на Київщині та дізналися, що відбувається на ТЕС. 

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Що відбувається на Трипільській ТЕС

Наразі на станції триває розбір завалів, зараз нічого не працює. Близько 2 500 працівників можуть залишитися без роботи.

Світло у місцевих жителів є, вода подається за графіком. Школи та садочки запрацюють з понеділка.

Що відомо про Трипільську ТЕС

Трипільська ТЕС — найбільший постачальник електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області. Підприємство займає площу 281,3 га. Розташоване в Обухівському районі на березі Канівського водосховища.

Станція під'єднана до газово-транспортної системи України. Також паливне господарство має місткості для використання як палива мазуту.

ТЕС постійно веде роботу з використання вторинної сировини — золошлаків на потреби народного господарства для підсипання автодоріг, виготовлення будівельних матеріалів. Трипільська ТЕС зарекомендувала себе однією з найнадійніших і найекономніших станцій України.

Знищення Трипільської ТЕС

Нагадаємо, вночі 11 квітня російські війська повністю зруйнували Трипільську ТЕС на Київщині. Унаслідок влучань почалася масштабна пожежа в турбінному цеху.

Тепер "Центренерго" втратило 100% своєї генерації. Проте згодом у відомстві заявили, що відновити об'єкт можливо й розповіли, що для цього потрібно. 

електроенергія
Київська область
обстріли
ТЕС

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