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У "Центренерго" розповіли, без чого не обійдеться відновлення Трипілської ТЕС

12 квітня 2024 07:46
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У "Центренерго" розповіли, без чого не обійдеться відновлення Трипілської ТЕС
Трипільська ТЕС. Фото: УНІАН
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Голова наглядової ради ПАТ "Центренерго" Андрій Гота вважає, що Трипілська ТЕС на Київщині, яку повністю зруйнували окупанти 11 квітня, таки підлягає відновленню. Однак, цей процес буде марним, якщо західні партнери не нададуть України додаткові системи протиповітряної оборони. 

Про це посадовець сказав в ефірі програми "Брифінг" української служби Голосу Америки.

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За словами Готи, Повітряним силам вдалося збити частину балістичних ракет, які летіли у напрямку станції. Однак, через брак озброєння для українських систем ППО, деякі ворожі повітряні цілі таки досягли свого та знищили ТЕС. 

Попри те, що об'єкт був повністю знищений, відновити його, як розповів посадовець "Центренерго", можливо. Однак, він переконаний, що спочатку потрібно зміцнити захист української енергетики та надати Україні додаткові системи ППО. Без цього — це "марна справа", каже Гота. 

"Будь-що підлягає відновленню, минулого літа мали схожу картину, коли ці блоки були не відремонтовані і на деяких станціях не працювали зовсім. Тобто відновити ми можемо все. У нас дуже добрий колектив, дуже вмотивований колектив для відновлення", — сказав Гота.

Нагадаємо, окупанти повністю знищили Трипільську ТЕС у місті Українка на Київщині. У зв'язку з цим ''Центренерго'' втратило 100% своєї генерації. 

війна
росіяни
Київська область
обстріли
окупанти
ТЕС
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