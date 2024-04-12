Как выглядит Трипольская ТЭС после атаки РФ

Трипольская ТЭС после обстрела РФ. Фото: Новини.LIVE

Российские оккупанты в четверг, 11 апреля, нанесли удар по Трипольской теплоэлектростанции в Киевской области. Сейчас на месте идет разбор завалов, сейчас ничего не работает.

Новини.LIVE побывали в городе Украинка в Киевской области и узнали, что происходит на ТЭС.

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Что происходит на Трипольской ТЭС

Сейчас на станции идет разбор завалов, сейчас ничего не работает. Около 2 500 работников могут остаться без работы.

Свет у местных жителей есть, вода подается по графику. Школы и садики будут работать с понедельника.

Что известно о Трипольской ТЭС

Трипольская ТЭС — крупнейший поставщик электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области. Предприятие занимает площадь 281,3 га. Расположен в Обуховском районе на берегу Каневского водохранилища.

Станция подключена к газово-транспортной системе Украины. Также топливное хозяйство имеет емкости для использования в качестве топлива мазута.

ТЭС постоянно ведет работу по использованию вторичного сырья — золошлаков на нужды народного хозяйства для подсыпки автодорог, изготовления строительных материалов. Трипольская ТЭС зарекомендовала себя одной из самых надежных и экономичных станций Украины.

Уничтожение Трипольской ТЭС

Напомним, ночью 11 апреля российские войска полностью разрушили Трипольскую ТЭС Киевской области. В результате попаданий начался масштабный пожар в турбинном цехе.

Теперь "Центрэнерго" потеряло 100% своей генерации. Однако впоследствии в ведомстве заявили, что восстановить объект возможно и рассказали, что для этого нужно.