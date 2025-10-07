Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Каким был Северный мост в Киеве 50 лет назад — редкое фото

Каким был Северный мост в Киеве 50 лет назад — редкое фото

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 14:06
Северный мост в Киеве — как выглядел 50 лет назад
Северный мост в Киеве. Фото: uk.wikipedia.org

Северный мост в Киеве введен в эксплуатацию 3 декабря 1976 года. В сети появились редкие кадры, как переправу испытывали на прочность грузовиками.

Архивный снимок опубликовало сообщество "Жажда: в Киеве интересно".

Реклама
Читайте также:

Вид Северного моста в Киеве 50 лет назад

На фото, которое появилось в сети, изображено испытание сооружения. В то время переправа еще называлась Московским мостом. Тогда проверяли, насколько конструкция прогибается под нагрузками.

null
Северный мост 50 лет назад. Фото: facebook/spraga.info

Сообщается, что на него выехали десятки грузовиков. Один из пользователей написал в комментариях, что таким образом инженеры проверяли, нет ли перекосов или локальных просадок.

Что известно о Северном мосте

Строительство Северного моста началось в 1971 году. Его архитектор — Георгий Фукс. Как известно, это был первый вантовый мост в СССР с одним пилоном. Высота пилона — 119 метров, а главный пролет у левого берега — 300 метров.

Когда мост открыли, он был самым длинным вантовым мостом Европы — более 816 метров длиной. В настоящее время это главная транспортная артерия для тысяч людей, которые каждый день едут с Левого берега в центр Киева.

Напомним, 3 октября в Киеве на Северном мосту на ходу вспыхнула машина. На месте работали пожарные.

Также мы сообщали, как прежнее название Северного моста повлияло на Киев.

Киев мост строительство интересные факты столица
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации