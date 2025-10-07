Северный мост в Киеве — как выглядел 50 лет назад

Северный мост в Киеве. Фото: uk.wikipedia.org

Северный мост в Киеве введен в эксплуатацию 3 декабря 1976 года. В сети появились редкие кадры, как переправу испытывали на прочность грузовиками.

Архивный снимок опубликовало сообщество "Жажда: в Киеве интересно".

Вид Северного моста в Киеве 50 лет назад

На фото, которое появилось в сети, изображено испытание сооружения. В то время переправа еще называлась Московским мостом. Тогда проверяли, насколько конструкция прогибается под нагрузками.

Северный мост 50 лет назад. Фото: facebook/spraga.info

Сообщается, что на него выехали десятки грузовиков. Один из пользователей написал в комментариях, что таким образом инженеры проверяли, нет ли перекосов или локальных просадок.

Что известно о Северном мосте

Строительство Северного моста началось в 1971 году. Его архитектор — Георгий Фукс. Как известно, это был первый вантовый мост в СССР с одним пилоном. Высота пилона — 119 метров, а главный пролет у левого берега — 300 метров.

Когда мост открыли, он был самым длинным вантовым мостом Европы — более 816 метров длиной. В настоящее время это главная транспортная артерия для тысяч людей, которые каждый день едут с Левого берега в центр Киева.

