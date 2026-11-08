Кандидат політичних наук Олексій Якубін. Фото: кадр з відео

Київ витрачає значні кошти на транспортну інфраструктуру, однак мешканці столиці продовжують платити за проїзд, а через проблеми з електротранспортом і метро змушені довго добиратися між берегами Дніпра. Кандидат політичних наук Олексій Якубін вважає, що ці питання має вирішувати міська влада, і наводить Харків як приклад безкоштовного громадського транспорту.

Про це Олексій Якубін заявив в ефірі Вечір.LIVE.

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Якубін розкритикував транспортну політику Києва

За словами політолога, нині проїзд у громадському транспорті столиці коштує 30 гривень. Водночас через проблеми з електротранспортом частину маршрутів обслуговують автобуси. Також, як зазначив Якубін, поїздка з лівого на правий берег може тривати півтори-дві години.

Він звернув увагу й на організацію маршрутів на тлі проблем із роботою метро. На думку Якубіна, питання транспортного сполучення та водопостачання належать до відповідальності міської влади, а не центральних органів управління.

"Ситуація з водою, ситуація з транспортом — це питання до міської влади. І у нас війна не перший рік", — наголосив він.

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Як приклад іншого підходу до організації громадського транспорту Якубін навів Харків. За його словами, там проїзд безкоштовний, хоча місто розташоване неподалік від кордону з Росією.

Політолог також порушив питання, чому Київ не може запровадити подібну систему, зважаючи на бюджет столиці, який він оцінив приблизно у 100 млрд гривень на рік.

"І я вже не кажу про транспорт безкоштовний. А що в Києві заважає за 100 млрд бюджету річного зробити щось подібне?" — запитав Якубін.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що президент України Володимир Зеленський доручив уряду підготувати програму безкоштовного проїзду в наземному громадському транспорті Києва. Вона має діяти на випадок перебоїв у роботі метро або проблем із мостами через Дніпро. Окремо передбачають забезпечення столиці резервними автобусами.

Також Новини.LIVE писали, що 8 листопада в Києві частково відновили рух Північним мостом після технічного обстеження. З лівого берега на правий проїзд дозволили однією смугою для пасажирського транспорту, а у зворотному напрямку — двома смугами для пасажирського транспорту та легкових автомобілів. Також мостом знову курсуватимуть автобуси.