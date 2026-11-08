Зеленський доручив підготувати програму безкоштовного проїзду в столиці

Зеленський доручив підготувати програму безкоштовного проїзду в Києві
Ua ru
8 листопада 2026 16:41
Термінова новина
У Києві можуть запровадити безкоштовний проїзд у міському наземному транспорті на випадок перебоїв у роботі метро або проблем із мостами через Дніпро. Президент України Володимир Зеленський доручив уряду підготувати відповідну програму, а також забезпечити столицю достатньою кількістю резервних автобусів.
Про це глава держави повідомив за підсумками селекторної наради, передає Новини.LIVE.
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