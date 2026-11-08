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Головна Київ Зеленський доручив підготувати програму безкоштовного проїзду в Києві

Зеленський доручив підготувати програму безкоштовного проїзду в Києві

Ua ru
8 листопада 2026 16:41
Зеленський доручив підготувати програму безкоштовного проїзду в столиці
Термінова новина

У Києві можуть запровадити безкоштовний проїзд у міському наземному транспорті на випадок перебоїв у роботі метро або проблем із мостами через Дніпро. Президент України Володимир Зеленський доручив уряду підготувати відповідну програму, а також забезпечити столицю достатньою кількістю резервних автобусів.

Про це глава держави повідомив за підсумками селекторної наради, передає Новини.LIVE.

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Автор:
Уляна Штін

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