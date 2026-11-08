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Главная Киев Якубин: Киев мог бы сделать общественный транспорт бесплатным, как Харьков

Якубин: Киев мог бы сделать общественный транспорт бесплатным, как Харьков

Ua ru
8 ноября 2026 19:15
Эксклюзив
Политолог Якубин раскритиковал транспортную политику Киева и привёл в пример Харьков кадр из видео
Кандидат политических наук Алексей Якубин. Фото: кадр из видео

Киев тратит значительные средства на транспортную инфраструктуру, однако жители столицы продолжают платить за проезд, а из-за проблем с электротранспортом и метро вынуждены долго добираться между берегами Днепра. Кандидат политических наук Алексей Якубин считает, что эти вопросы должны решать городские власти, и приводит Харьков в качестве примера бесплатного общественного транспорта.

Об этом Алексей Якубин заявил в эфире Вечір.LIVE.

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Якубин раскритиковал транспортную политику Киева

По словам политолога, в настоящее время проезд в общественном транспорте столицы стоит 30 гривен. В то же время из-за проблем с электротранспортом часть маршрутов обслуживают автобусы. Также, как отметил Якубин, поездка с левого на правый берег может длиться полтора-два часа.

Он обратил внимание и на организацию маршрутов на фоне проблем с работой метро. По мнению Якубина, вопросы транспортного сообщения и водоснабжения относятся к сфере ответственности городских властей, а не центральных органов управления.

"Ситуация с водой, ситуация с транспортом — это вопросы к городским властям. И у нас война не первый год", — подчеркнул он.

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Якубин сравнил Киев с Харьковом

В качестве примера другого подхода к организации общественного транспорта Якубин привел Харьков. По его словам, там проезд бесплатный, хотя город расположен недалеко от границы с Россией.

Политолог также поднял вопрос, почему Киев не может ввести подобную систему, учитывая бюджет столицы, который он оценил примерно в 100 млрд гривен в год.

"И я уже не говорю о бесплатном транспорте. А что в Киеве мешает за 100 млрд годового бюджета сделать что-то подобное?" — спросил Якубин.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству подготовить программу бесплатного проезда в наземном общественном транспорте Киева. Она должна действовать в случае перебоев в работе метро или проблем с мостами через Днепр. Отдельно предусматривается обеспечение столицы резервными автобусами.

Также Новини.LIVE писали, что 8 ноября в Киеве частично возобновили движение по Северному мосту после технического обследования. С левого берега на правый разрешили движение по одной полосе для пассажирского транспорта, а в обратном направлении — по двум полосам для пассажирского транспорта и легковых автомобилей. Также по мосту снова будут курсировать автобусы.

Киев Харьков транспорт цены отключения света общественный транспорт
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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