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Головна Київ Кличко: Північний міст у Києві частково відкривають для транспорту

Кличко: Північний міст у Києві частково відкривають для транспорту

Ua ru
8 листопада 2026 17:11
У Києві відновили рух Північним мостом: які обмеження діятимуть kyivcity.gov.ua
Мер Києва Віталій Кличко. Фото: kyivcity.gov.ua

У Києві частково відновлюють рух Північним мостом після технічного обстеження споруди. Проїзд дозволили з тимчасовими обмеженнями. З лівого берега на правий транспорт рухатиметься однією смугою, а у зворотному напрямку — двома. Також мостом знову курсуватимуть автобуси.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Новини.LIVE.

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Як організують рух Північним мостом

За результатами технічного обстеження, проведеного науковцями, рух Північним мостом дозволили відновити в обмеженому режимі.

Кличко: Північний міст у Києві частково відкривають для транспорту - фото 1
Допис Віталія Кличка. Фото: скриншот

З лівого на правий берег проїзд буде доступний однією смугою виключно для пасажирського транспорту. У напрямку з правого на лівий берег передбачили дві смуги для пасажирського транспорту та легкових автомобілів.

Що зміниться на мосту Патона

Крім того, фахівці працюють над запровадженням реверсивного руху на мосту Патона. Його планують організувати найближчими днями, щоб збільшити пропускну здатність споруди.

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Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський доручив уряду підготувати програму безкоштовного проїзду в наземному громадському транспорті Києва. Вона має діяти на випадок перебоїв у роботі метро або проблем із мостами через Дніпро. Окремо йдеться про забезпечення столиці достатньою кількістю резервних автобусів. 

Також Новини.LIVE повідомляли, що Київ планує спрямувати близько мільярда гривень на створення комбінованих водних переправ через Дніпро та облаштування під'їзних шляхів до них. За словами міського голови Віталія Кличка, проєкт ініціювала держава, а місця розташування переправ визначатиме військове командування.

Віталій Кличко Київ руйнування атака Росії на Україну Північний міст
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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