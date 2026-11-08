Мер Києва Віталій Кличко. Фото: kyivcity.gov.ua

У Києві частково відновлюють рух Північним мостом після технічного обстеження споруди. Проїзд дозволили з тимчасовими обмеженнями. З лівого берега на правий транспорт рухатиметься однією смугою, а у зворотному напрямку — двома. Також мостом знову курсуватимуть автобуси.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Новини.LIVE.

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Як організують рух Північним мостом

За результатами технічного обстеження, проведеного науковцями, рух Північним мостом дозволили відновити в обмеженому режимі.

Допис Віталія Кличка. Фото: скриншот

З лівого на правий берег проїзд буде доступний однією смугою виключно для пасажирського транспорту. У напрямку з правого на лівий берег передбачили дві смуги для пасажирського транспорту та легкових автомобілів.

Що зміниться на мосту Патона

Крім того, фахівці працюють над запровадженням реверсивного руху на мосту Патона. Його планують організувати найближчими днями, щоб збільшити пропускну здатність споруди.

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