Головна Київ Ялинкові ярмарки у Києві — коли запрацюють

Ялинкові ярмарки у Києві — коли запрацюють

Ua ru
Дата публікації: 28 листопада 2025 15:09
Ялинкові ярмарки у Києві — де купити ялинку
Відкриття ялинкових ярмарків. Ілюстративне фото: УНІАН/Віктор Ковальчук

У Києві з 3 грудня почнуть працювати офіційні ялинкові ярмарки, де можна буде придбати живі хвойні дерева та новорічний декор. Вони відкриватимуться поступово й працюватимуть до 31 грудня.

Про це повідомляють у Департаменті промисловості і розвитку підприємництва КМДА у п'ятницю, 28 листопада.

Читайте також:

Коли у Києві запрацюють ялинкові ярмарки

Отже, вже з 3 грудня у Києві працюватимуть офіційні ялинкові ярмарки. На них кияни зможуть придбати натуральні хвойні дерева та новорічні прикраси.

Ярмарки відкриватимуться поступово і працюватимуть до 31 грудня. Про це повідомляють у Департаменті промисловості і розвитку підприємництва КМДА.

Локації офіційних ялинкових ярмарків у районах Києва 

Голосіївський район: 

  • перетин вулиць Володимиро-Либідської та Антоновича; 
  • вул. Самійла Кішки, 5; 
  • вул. Степана Рудницького, 6-А; 
  • вул. Васильківська, 8; 
  • пров. Руслана Лужевського, 1 (2 локації); 
  • вул. Лятошинського, 14 (біля ринкового комплексу Теремки-2); 
  • просп. Академіка Глушкова, 16-16/7; 
  • просп. Академіка Глушкова, 31-А; 
  • вул. Метрологічна, 19; 
  • вул. Академіка Заболотного, 48-А (навпроти торговельного майданчика "Феофаніївський"); 
  • вул. Феодосійська, Дніпровське шосе; 
  • вул. Кільцева дорога, 1 (заїзд до ТЦ "Республіка"). 

Дарницький район: 

  • вул. Архітектора Вербицького, 16; 
  • вул. Братства тарасівців, 9; 
  • вул. Єлизавети Чавдар, 1; 
  • вул. Єлизавети Чавдар, 13; 
  • вул. Здолбунівська, 2; 
  • вул. Михайла Драгоманова, 14; 
  • вул. Олени Пчілки, 2; 
  • перетин вулиць Тростянецької та Архітектора Вербицького (біля вул. Тростянецької); 
  • вул. Срібнокільська, 13; 
  • вул. Ялтинська, 5-А; 
  • вул. Ялтинська, 5-Б; 
  • перетин вулиць Ревуцького та Вишняківської; 
  • вул. Олександра Мишуги, 2; 
  • перетин вул. Анни Ахматової та просп. Петра Григоренка; 
  • перетин вулиць Урлівської та Анни Ахматової; 
  • просп. Петра Григоренка, 26; 
  • просп. Петра Григоренка, 41-43; 
  • вул. Срібнокільська, 5-Б (з’їзд із просп. Петра Григоренка на просп. Миколи Бажана – станція метро "Позняки"); 
  • Дніпровська набережна, 17-А (біля ТЦ "Новус"); 
  • вул. Олександра Мишуги, 4; 
  • вул. Зарічна, 1; 
  • мікрорайон Бортничі (перетин вулиць Світлої та Автопаркової); 
  • вул. Здолбунівська, 17. 

Деснянський район: 

  • вул. Рональда Рейгана, 4; 
  • вул. Рональда Рейгана, 8; 
  • просп. Червоної Калини, 15; 
  • просп. Червоної Калини, 26; 
  • просп. Червоної Калини, 44; 
  • просп. Червоної Калини, 60/10; 
  • просп. Червоної Калини, 95-97; 
  • вул. Героїв Енергетиків, 2; 
  • вул. Героїв Енергетиків, 4; 
  • вул. Героїв Енергетиків, 5; 
  • вул. Героїв Енергетиків, 6; 
  • вул. Мілютенка, 34 (розподільча смуга); 
  • станція метро "Лісова" (вул. Гетьмана Павла Полуботка, 88/3); 
  • станція метро "Чернігівська". 

Дніпровський район:  

  • бульв. Ігоря Шамо, 2/7; 
  • вул. Андрія Малишка, 4-А; 
  • вул. Івана Миколайчука, 9; 
  • вул. Миропільська, 25; 
  • вул. Райдужна, 4; 
  • вул. Юрія Шумського, 1; 
  • просп. Павла Тичини, 7; 
  • просп. Соборності, 2/1; 
  • перетин вул. Ентузіастів, 37 та бульв. Ігоря Шамо; 
  • перетин вулиць Сулеймана Стальського та Остафія Дашкевича; 
  • вул. Регенераторна, 4; 
  • вул. Андрія Малишка (навпроти ТЦ "Дитячий світ"); 
  • перетин вулиць Івана Микитенка та Остафія Дашкевича. 

Оболонський район: 

  • просп. Володимира Івасюка, 27-Б; 
  • просп. Володимира Івасюка, 46; 
  • вул. Ярослава Івашкевича, 6/8-А; 
  • просп. Оболонський, 1-Б; 
  • просп. Оболонський, 52-А; 
  • просп. Оболонський, 45/28; 
  • вул. Полярна, 8-Б; 
  • вул. Героїв Дніпра, 29-В; 
  • вул. Героїв Дніпра, 30; 
  • вул. Героїв Дніпра, 32; 
  • вул. Героїв Дніпра, 41; 
  • вул. Йорданська, 17; 
  • вул. Героїв полку "Азов", 3; 
  • вул. Героїв полку "Азов", 12; 
  • вул. Героїв полку "Азов", 34; 
  • вул. Олександра Архипенка, 6-А; 
  • площа Оболонська, 6; 
  • просп. Литовський, 2; 
  • просп. Маршала Рокоссовського, 3/4; 
  • просп. Степана Бандери, 15-А (на парковці гіпермаркету "АШАН Почайна"). 

Печерський район: 

  • бульв. Миколи Міхновського, 25; 
  • бульв. Миколи Міхновського, 30/1; 
  • вул. Велика Васильківська, 107; 
  • вул. Шота Руставелі, 16 (у межах території закладу "МІЛК БАР"). 

Подільський район: 

  • вул. Верхній Вал, 16 (3 локації); 
  • перетин вулиць Верхній Вал та Житньоторзької (локація № 4); 
  • вул. Світлицького, 30/20 (2 локації); 
  • вул. Вишгородська, 21/6 (біля супермаркету "Сільпо"); 
  • просп. Європейського Союзу, 12-А (біля супермаркету "АТБ"); 
  • просп. Європейського Союзу, 58 (ТЦ "Орнамент"); 
  • просп. Європейського Союзу, 80; 
  • вул. Межигірська, 56/63-А (біля тенісних кортів); 
  • просп. Свободи, 28; 
  • просп. Василя Порика, 13; 
  • вул. Кирилівська, 125; 
  • перетин вулиць Петропавлівської та Кирилівської, 111. 

Святошинський район: 

  • бульв. Миколи Руденка, 13; 
  • бульв. Миколи Руденка, 14; 
  • бульв. Миколи Руденка, 15; 
  • вул. Василя Кучера, 5; 
  • вул. Симиренка, 10; 
  • вул. Симиренка, 17; 
  • вул. Зодчих, 46; 
  • вул. Зодчих, 62; 
  • вул. Зодчих, 68/2; 
  • вул. Тулузи, 2/58; 
  • вул. Якуба Коласа, 23; 
  • вул. Ірпінська, 76-80; 
  • вул. Підлісна, 1; 
  • вул. Академіка Булаховського, 30; 
  • вул. Академіка Єфремова, 8 (розподільча смуга); 
  • вул. Леся Курбаса, 16-А (біля зупинки трамвая №3). 

Солом’янський район: 

  • бульв. Чоколівський, 1; 
  • бульв. Чоколівський, 19-21; 
  • бульв. Чоколівський, 20; 
  • просп. Повітряних Сил, 18/2; 
  • вул. Солом’янська, 33; 
  • вул. Академіка Шалімова, 37; 
  • просп. Відрадний, 15/45; 
  • вул. Борщагівська, 154-А (біля ТЦ "Аркадія"); 
  • просп. Любомира Гузара, 48 (з боку під’їзду до мосту); 
  • просп. Берестейський, 47 (біля стоянки транспортних засобів); 
  • просп. Валерія Лобановського, 4-А (біля підземного переходу); 
  • вул. Волинська, 53. 

Шевченківський район: 

  • вул. Юрія Іллєнка, 1; 
  • вул. Данила Щербаківського, 56; 
  • перетин вулиць Ігоря Турчина та Мрії; 
  • вул. Парково-Сирецька, 10; 
  • вул. Ольжича, 14; 
  • вул. Олени Теліги, 31/1; 
  • вул. Щусєва, 5; 
  • перетин вулиць Олени Теліги та Щусєва; 
  • вул. Дорогожицька, 13/14.

Нагадаємо, що у Києві 27 листопада розпочалася інсталяція головної новорічної ялинки країни.

Також ми інформували, що у Києві цьогорічну головну ялинку країни прикрасять понад 10 тисячами іграшок.

Новий рік ярмарки Різдво новорічна ялинка новорічна ніч святкування
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
