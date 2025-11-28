Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Елочные ярмарки в Киеве — когда заработают

Елочные ярмарки в Киеве — когда заработают

Ua ru
Дата публикации 28 ноября 2025 15:09
Елочные ярмарки в Киеве — где купить елку
Открытие елочных ярмарок. Иллюстративное фото: УНИАН/Виктор Ковальчук

В Киеве с 3 декабря начнут работать официальные елочные ярмарки, где можно будет приобрести живые хвойные деревья и новогодний декор. Они будут открываться постепенно и будут работать до 31 декабря.

Об этом сообщают в Департаменте промышленности и развития предпринимательства КГГА в пятницу, 28 ноября.

Реклама
Читайте также:

Когда в Киеве заработают елочные ярмарки

Итак, уже с 3 декабря в Киеве будут работать официальные елочные ярмарки. На них киевляне смогут приобрести натуральные хвойные деревья и новогодние украшения.

Ярмарки будут открываться постепенно и будут работать до 31 декабря. Об этом сообщают в Департаменте промышленности и развития предпринимательства КГГА.

Локации официальных елочных ярмарок в районах Киева

Голосеевский район:

  • пересечение улиц Владимиро-Лыбедской и Антоновича;
  • ул. Самойла Кошки, 5;
  • ул. Степана Рудницкого, 6-А;
  • ул. Васильковская, 8;
  • переулок Руслана Лужевского, 1 (2 локации);
  • ул. Лятошинского, 14 (возле рыночного комплекса Теремки-2);
  • просп. Академика Глушкова, 16-16/7;
  • просп. Академика Глушкова, 31-А;
  • ул. Метрологическая, 19;
  • Академика Заболотного, 48-А (напротив торговой площадки "Феофаниевский");
  • ул. Феодосийская, Днепровское шоссе;
  • ул. Кольцевая дорога, 1 (заезд к ТЦ "Республика").

Дарницкий район:

  • ул. Архитектора Вербицкого, 16;
  • ул. Братства тарасовцев, 9;
  • ул. Елизаветы Чавдар, 1;
  • ул. Елизаветы Чавдар, 13;
  • ул. Здолбуновская, 2;
  • ул. Михаила Драгоманова, 14;
  • ул. Елены Пчилки, 2;
  • пересечение улиц Тростянецкой и Архитектора Вербицкого (возле ул. Тростянецкой);
  • ул. Срибнокольская, 13;
  • ул. Ялтинская, 5-А;
  • ул. Ялтинская, 5-Б;
  • пересечение улиц Ревуцкого и Вишняковской;
  • ул. Александра Мишуги, 2;
  • пересечение ул. Анны Ахматовой и просп. Петра Григоренко;
  • пересечение улиц Урловской и Анны Ахматовой;
  • просп. Петра Григоренко, 26;
  • просп. Петра Григоренко, 41-43;
  • ул. Срибнокольская, 5-Б (съезд с просп. Петра Григоренко на просп. Николая Бажана - станция метро "Позняки");
  • Днепровская набережная, 17-А (возле ТЦ "Новус");
  • ул. Александра Мишуги, 4;
  • ул. Заречная, 1;
  • микрорайон Бортничи (пересечение улиц Светлой и Автопарковой);
  • ул. Здолбуновская, 17.

Деснянский район:

  • ул. Рональда Рейгана, 4;
  • ул. Рональда Рейгана, 8;
  • просп. Красной Калины, 15;
  • просп. Красной Калины, 26;
  • просп. Красной Калины, 44;
  • просп. Красной Калины, 60/10;
  • просп. Красной Калины, 95-97;
  • ул. Героев Энергетиков, 2;
  • ул. Героев Энергетиков, 4;
  • ул. Героев Энергетиков, 5;
  • ул. Героев Энергетиков, 6;
  • ул. Милютенко, 34 (распределительная полоса);
  • станция метро "Лесная" (ул. Гетмана Павла Полуботка, 88/3);
  • станция метро "Черниговская".

Днепровский район:

  • бульв. Игоря Шамо, 2/7;
  • ул. Андрея Малышко, 4-А;
  • ул. Ивана Миколайчука, 9;
  • ул. Миропольская, 25;
  • ул. Радужная, 4;
  • ул. Юрия Шумского, 1;
  • просп. Павла Тычины, 7;
  • просп. Соборности, 2/1;
  • пересечение ул. Энтузиастов, 37 и бульв. Игоря Шамо;
  • пересечение улиц Сулеймана Стальского и Остафия Дашкевича;
  • ул. Регенераторная, 4;
  • Андрея Малышко (напротив ТЦ "Детский мир");
  • пересечение улиц Ивана Микитенко и Остафия Дашкевича.

Оболонский район:

  • просп. Владимира Ивасюка, 27-Б;
  • просп. Владимира Ивасюка, 46;
  • ул. Ярослава Ивашкевича, 6/8-А;
  • просп. Оболонский, 1-Б;
  • просп. Оболонский, 52-А;
  • просп. Оболонский, 45/28;
  • ул. Полярная, 8-Б;
  • ул. Героев Днепра, 29-В;
  • ул. Героев Днепра, 30;
  • ул. Героев Днепра, 32;
  • ул. Героев Днепра, 41;
  • ул. Иорданская, 17;
  • ул. Героев полка "Азов", 3;
  • ул. Героев полка "Азов", 12;
  • ул. Героев полка "Азов", 34;
  • ул. Александра Архипенко, 6-А;
  • площадь Оболонская, 6;
  • просп. Литовский, 2;
  • просп. Маршала Рокоссовского, 3/4;
  • просп. Степана Бандеры, 15-А (на парковке гипермаркета "АШАН Почайна").

Печерский район:

  • бульв. Николая Михновского, 25;
  • бульв. Николая Михновского, 30/1;
  • ул. Большая Васильковская, 107;
  • Шота Руставели, 16 (в пределах территории заведения "МИЛК БАР").

Подольский район:

  • ул. Верхний Вал, 16 (3 локации);
  • пересечение улиц Верхний Вал и Житнеторжской (локация № 4);
  • ул. Светлицкого, 30/20 (2 локации);
  • ул. Вышгородская, 21/6 (возле супермаркета "Сильпо");
  • просп. Европейского Союза, 12-А (возле супермаркета "АТБ");
  • просп. Европейского Союза, 58 (ТЦ "Орнамент");
  • просп. Европейского Союза, 80;
  • ул. Межигорская, 56/63-А (возле теннисных кортов);
  • просп. Свободы, 28;
  • просп. Василия Порика, 13;
  • ул. Кирилловская, 125;
  • пересечение улиц Петропавловской и Кирилловской, 111.

Святошинский район:

  • бульв. Николая Руденко, 13;
  • бульв. Николая Руденко, 14;
  • бульв. Николая Руденко, 15;
  • ул. Василия Кучера, 5;
  • ул. Симиренко, 10;
  • ул. Симиренко, 17;
  • ул. Зодчих, 46;
  • ул. Зодчих, 62;
  • ул. Зодчих, 68/2;
  • ул. Тулузы, 2/58;
  • ул. Якуба Коласа, 23;
  • ул. Ирпенская, 76-80;
  • ул. Подлесная, 1;
  • ул. Академика Булаховского, 30;
  • ул. Академика Ефремова, 8 (распределительная полоса);
  • ул. Леся Курбаса, 16-А (возле остановки трамвая №3).

Соломенский район:

  • бульв. Чоколовский, 1;
  • бульв. Чоколовский, 19-21;
  • бульв. Чоколовский, 20;
  • просп. Воздушных Сил, 18/2;
  • ул. Соломенская, 33;
  • ул. Академика Шалимова, 37;
  • просп. Отрадный, 15/45;
  • ул. Борщаговская, 154-А (возле ТЦ "Аркадия");
  • просп. Любомира Гузара, 48 (со стороны подъезда к мосту);
  • просп. Берестейский, 47 (возле стоянки транспортных средств);
  • просп. Валерия Лобановского, 4-А (возле подземного перехода);
  • ул. Волынская, 53.

Шевченковский район:

  • ул. Юрия Ильенко, 1;
  • ул. Даниила Щербаковского, 56;
  • пересечение улиц Игоря Турчина и Мечты;
  • ул. Парково-Сырецкая, 10;
  • ул. Ольжича, 14;
  • ул. Елены Телиги, 31/1;
  • ул. Щусева, 5;
  • пересечение улиц Елены Телиги и Щусева;
  • ул. Дорогожицкая, 13/14.

Напомним, что в Киеве 27 ноября началась инсталляция главной новогодней елки страны.

Также мы информировали, что в Киеве нынешнюю главную елку страны украсят более 10 тысячами игрушек.

Новый год ярмарки Рождество новогодняя елка новогодняя ночь празднование
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации