Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві відкриються продуктові сільськогосподарські ярмарки: де купити фермерську продукцію arrow

У Києві відкриються продуктові сільськогосподарські ярмарки: де купити фермерську продукцію

1 травня 2023 12:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Києві відкриються продуктові сільськогосподарські ярмарки: де купити фермерську продукцію
Сільськогосподарські продукти. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Протягом тижня у Києві відбудуться продуктові сільськогосподарські ярмарки. До того ж у столиці продовжують працювати комунальні ринки. 

Про це повідомляє КМДА.

Читайте також:

Де можна придбати фермерську продукцію в Києві

У вівторок, 2 травня, ярмарки триватимуть:

  • у Голосіївському районі — просп. Науки, 88;
  • у Дарницькому районі — вул. Євгена Харченка, 41-47;
  • у Дніпровському районі — вул. Івана Микитенка, 21-27;
  • у Подільському районі — вул. Василя Порика, 8;
  • у Святошинському районі — вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Берестейського, 73/1 та вул. Рене Декарта;
  • у Шевченківському районі — вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та вул. Богдана Хмельницького, 94.

У середу, 3 травня, ярмарки триватимуть:

  • у Голосіївському районі — Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та
  • вул. Малокитаївської);
  • у Дарницькому районі — вул. Анни Ахматової, 31;
  • у Дніпровському районі — просп. Соборності, 2-20;
  • у Печерському районі — вул. Велика Васильківська (у межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);
  • у Подільському районі — просп. Правди, 5-11, вул. Василя Порика, 8;
  • у Святошинському районі — вул. Підлісна, 8.

У четвер, 4 травня, ярмарки триватимуть:

  • у Голосіївському районі — вул. Юлії Здановської (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської), вул. Новопирогівська, 25/2-29;
  • у Дарницькому районі — вул. Євгена Харченка, 41-47;
  • у Дніпровському районі — просп. Воскресенський, 8-10;
  • у Печерському районі — вул. Генерала Алмазова, 6-8;
  • у Подільському районі — вул. Юрківська (у межах вулиць Межигірської та Турівської), вул. Василя Порика, 8;
  • у Святошинському районі — вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Берестейського, 73/1 та вул. Рене Декарта.

У п'ятницю, 5 травня, ярмарки триватимуть:

  • у Голосіївському районі — просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
  • у Дарницькому районі — вул. Анни Ахматової, 31;
  • у Деснянському районі — вул. Ореста Левицького (у межах вулиць Мілютенка та Братиславської);
  • у Дніпровському районі — вул. Гроденська, 1/35-17А, вул. Алматинська, 64-74;
  • у Печерському районі — перетин вулиць Леоніда Первомайського та Іллі Мечникова;
  • у Подільському районі — вул. Василя Порика, 8;
  • у Святошинському районі — вул. Підлісна, 8;
  • у Солом’янському районі — вул. Пилипа Козицького (у межах вулиць Єреванської та Уманської), вул. Керченська (у межах вулиць Донецької та Сергія Берегового);
  • у Шевченківському районі — вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Ризька, 1, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та вул. Богдана Хмельницького, 94.

У суботу, 6 травня, ярмарки триватимуть:

  • у Голосіївському районі — вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
  • у Дарницькому районі — вул. Ревуцького;
  • у Деснянському районі — вул. Миколи Закревського (в межах просп. Червоної калини, 2-А та вул. Теодора Драйзера), вул. Кубанської України (в межах вул. Космонавта Волкова та просп. Лісового);
  • у Дніпровському районі — вул. Всеволода Нестайка (поряд поштамту "Лівобережний");
  • в Оболонському районі — вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;
  • у Подільському районі — просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку), вул. Василя Порика, 8;
  • у Святошинському районі — вул. Мирослава Поповича, 10;
  • у Солом’янському районі — вул. Героїв Севастополя, 42 (у межах вулиць Михайла Донця та Академіка Білецького);
  • у Шевченківському районі — вул. Юрія Глушка, 2-12.

У неділю, 7 травня, ярмарки триватимуть:

  • у Голосіївському районі — вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);
  • у Дарницькому районі — вул. Здолбунівська, 4;
  • у Дніпровському районі — вул. Сулеймана Стальського (у межах вулиць Райдужної та Старосільської);
  • у Печерському районі — вул. Джона Маккейна (у межах вулиць Іоанна Павла II та вул. Дмитра Дорошенка);
  • у Подільському районі — вул. Василя Порика, 8;
  • у Шевченківському районі — вул. Татарська, 32-38.

Комунальні ринки працюватимуть за адресами:

  • КП "Бессарабський ринок" — Бессарабська площа, 2;
  • КП "Володимирський ринок" — вул. Антоновича, 115;
  • КП "Житній ринок" — вул. Верхній Вал, 16.

Нагадаємо, ситуація із водопіллям у Києві стабілізувалася. Аварійних підтоплень немає, рівень води на Дніпрі залишається на рівні 9 296 см.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB