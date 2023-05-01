У Києві відкриються продуктові сільськогосподарські ярмарки: де купити фермерську продукцію

Сільськогосподарські продукти. Фото: Pexels

Протягом тижня у Києві відбудуться продуктові сільськогосподарські ярмарки. До того ж у столиці продовжують працювати комунальні ринки.

Про це повідомляє КМДА.

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У вівторок, 2 травня, ярмарки триватимуть:

у Голосіївському районі — просп. Науки, 88;

у Дарницькому районі — вул. Євгена Харченка, 41-47;

у Дніпровському районі — вул. Івана Микитенка, 21-27;

у Подільському районі — вул. Василя Порика, 8;

у Святошинському районі — вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Берестейського, 73/1 та вул. Рене Декарта;

у Шевченківському районі — вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та вул. Богдана Хмельницького, 94.

У середу, 3 травня, ярмарки триватимуть:

у Голосіївському районі — Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та

вул. Малокитаївської);

у Дарницькому районі — вул. Анни Ахматової, 31;

у Дніпровському районі — просп. Соборності, 2-20;

у Печерському районі — вул. Велика Васильківська (у межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);

у Подільському районі — просп. Правди, 5-11, вул. Василя Порика, 8;

у Святошинському районі — вул. Підлісна, 8.

У четвер, 4 травня, ярмарки триватимуть:

у Голосіївському районі — вул. Юлії Здановської (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської), вул. Новопирогівська, 25/2-29;

у Дарницькому районі — вул. Євгена Харченка, 41-47;

у Дніпровському районі — просп. Воскресенський, 8-10;

у Печерському районі — вул. Генерала Алмазова, 6-8;

у Подільському районі — вул. Юрківська (у межах вулиць Межигірської та Турівської), вул. Василя Порика, 8;

у Святошинському районі — вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Берестейського, 73/1 та вул. Рене Декарта.

У п'ятницю, 5 травня, ярмарки триватимуть:

у Голосіївському районі — просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;

у Дарницькому районі — вул. Анни Ахматової, 31;

у Деснянському районі — вул. Ореста Левицького (у межах вулиць Мілютенка та Братиславської);

у Дніпровському районі — вул. Гроденська, 1/35-17А, вул. Алматинська, 64-74;

у Печерському районі — перетин вулиць Леоніда Первомайського та Іллі Мечникова;

у Подільському районі — вул. Василя Порика, 8;

у Святошинському районі — вул. Підлісна, 8;

у Солом’янському районі — вул. Пилипа Козицького (у межах вулиць Єреванської та Уманської), вул. Керченська (у межах вулиць Донецької та Сергія Берегового);

у Шевченківському районі — вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Ризька, 1, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та вул. Богдана Хмельницького, 94.

У суботу, 6 травня, ярмарки триватимуть:

у Голосіївському районі — вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;

у Дарницькому районі — вул. Ревуцького;

у Деснянському районі — вул. Миколи Закревського (в межах просп. Червоної калини, 2-А та вул. Теодора Драйзера), вул. Кубанської України (в межах вул. Космонавта Волкова та просп. Лісового);

у Дніпровському районі — вул. Всеволода Нестайка (поряд поштамту "Лівобережний");

в Оболонському районі — вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;

у Подільському районі — просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку), вул. Василя Порика, 8;

у Святошинському районі — вул. Мирослава Поповича, 10;

у Солом’янському районі — вул. Героїв Севастополя, 42 (у межах вулиць Михайла Донця та Академіка Білецького);

у Шевченківському районі — вул. Юрія Глушка, 2-12.

У неділю, 7 травня, ярмарки триватимуть:

у Голосіївському районі — вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);

у Дарницькому районі — вул. Здолбунівська, 4;

у Дніпровському районі — вул. Сулеймана Стальського (у межах вулиць Райдужної та Старосільської);

у Печерському районі — вул. Джона Маккейна (у межах вулиць Іоанна Павла II та вул. Дмитра Дорошенка);

у Подільському районі — вул. Василя Порика, 8;

у Шевченківському районі — вул. Татарська, 32-38.

Комунальні ринки працюватимуть за адресами:

КП "Бессарабський ринок" — Бессарабська площа, 2;

КП "Володимирський ринок" — вул. Антоновича, 115;

КП "Житній ринок" — вул. Верхній Вал, 16.

Нагадаємо, ситуація із водопіллям у Києві стабілізувалася. Аварійних підтоплень немає, рівень води на Дніпрі залишається на рівні 9 296 см.