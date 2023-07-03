У Києві рух на Кільцевій дорозі обмежено до 17 травня: у чому причина

Ремонтні роботи в Києві. Фото: Вечірній Київ

Сьогодні, 3 липня, стало відомо, що рух на Кільцевій дорозі обмежено через початок фінального ремонту доріг. Тимчасові незручності триватимуть до 17 липня.

Про це повідомляють столичні Telegram-канали.

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Обмеження руху на Кільцевій дорозі

Зазначається, що фінальний етап ремонту на проїжджій частині триватиме до 17 липня. Відтепер кияни та гості столиці витрачатимуть по 2-3 години в дорозі замість звичних 30-ти.

Затори на столичних дорогах

Також повідомляється про затори на Троєщині в сторону Північного мосту через ремонтні роботи.

Величезну "тянучку" фіксують і в бік ВДНГ (зі сторони Теремків) через ДТП.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українці в мережі обурилися через "золотий ремонт" бруківки у центрі Києва. Вони вважають, що недоречно витрачати так багато коштів під час війни на ремонт доріг, і закликають краще придбати автомобілі на фронт.

Додамо, видання Новини.LIVE побувало на місці дороговартісного ремонту доріг у Києві та приготувало фоторепортаж.