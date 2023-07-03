Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Ярмарки и коммунальные рынки в Киеве: где купить самые свежие продукты arrow

Ярмарки и коммунальные рынки в Киеве: где купить самые свежие продукты

3 июля 2023 14:45
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Ярмарки и коммунальные рынки в Киеве: где купить самые свежие продукты
Овощи и фрукты на ярмарке. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В столице приступают к работе продуктовые сельскохозяйственные ярмарки и коммунальные рынки. В КГГА рассказали, где именно можно купить свежие продукты по приемлемым ценам.

Об этом сообщает Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА.

Читайте также:

Столичные ярмарки

Следовательно, начиная с завтра, 4 июля, в Киеве пройдут ярмарки по следующим адресам:

  • в Голосеевском районе — просп.Науки, 88;
  • в Дарницком районе — ул.Евгения Харченко, 41-47;
  • в Днепровском районе — ул.Ивана Микитенко, 21-27;
  • в Святошинском районе — ул.Гната Юры, 5, пересечение просп. Берестейского, 73/1 и ул. Рене Декарта;
  • в Шевченковском районе — ул.Бульварно-Кудрявская, 2-4.

5 июля (среда):

  • в Голосеевском районе — Стратегическое шоссе (в пределах просп.Науки и ул. Малокитаевской);
  • в Дарницком районе — ул. Анны Ахматовой, 31;
  • в Днепровском районе — просп.Соборности, 2-20;
  • в Печерском районе — ул.Большая Васильковская (в пределах улиц Ежи Гедройца и Ковпака);
  • в Подольском районе —просп.Правды, 5-11;
  • в Святошинском районе — ул.Подлесная,

6 июля (четверг):

  • в Голосеевском районе — ул.Юлии Здановской (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской), ул. Новопироговская, 25/2-29;
  • в Дарницком районе — ул.Евгения Харченко, 41-47;
  • в Днепровском районе — просп.Воскресенский, 8-10;
  • в Печерском районе — ул. Генерала Алмазова, 6-8;
  • в Подольском районе — ул. Юрковская (в пределах улиц Межигорской и Туровской);
  • в Святошинском районе — ул.Гната Юры, 5, пересечение просп. Берестейского, 73/1 и ул. Рене Декарта.

7 июля (пятница):

  • в Голосеевском районе — просп.Голосеевский, 116, просп. Академика Глушкова, 25-53;
  • в Дарницком районе — ул. Анны Ахматовой, 31;
  • в Деснянском районе — ул. Шолом-Алейхема (в пределах улиц Милютенко и Кубанской Украины);
  • в Днепровском районе — ул. Гродненская, 1/35-17А, ул. Алматинская, 64-74;
  • в Печерском районе — пересечение улиц Леонида Первомайского и Ильи Мечникова;
  • в Святошинском районе — ул. Подлесная, 8;
  • в Соломенском районе — ул. Образования (в пределах улиц Вузовской и Максима Кривоноса), пер. Ковальский (в пределах улиц Михаила Брайчевского и Семьи Бродских);
  • в Шевченковском районе — ул.Ружинская, 16-18 (возле сквера), ул. Деревлянская, 16-20, ул. Рижская, 1, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4.

8 июля (суббота):

  • в Голосеевском районе — ул.Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10;
  • в Дарницком районе — ул.Ревуцкого (вдоль дома № 27);
  • в Деснянском районе — ул.Николая Закревского (в пределах просп. Червоной калины, 2-А и ул. Драйзера), ул. Кубанской Украины (в пределах ул. Космонавта Поповича и просп. Лесного);
  • в Днепровском районе — б-р Амвросия Бучмы, 2-10;
  • в Оболонском районе — ул. Петра Калнышевского, 1-5, ул. Иорданская, 1-9;
  • в Подольском районе — просп. Степана Бандеры (возле Куреновского парка);
  • в Святошинском районе — ул.Мирослава Поповича, 10;
  • в Соломенском районе — ул.Героев Севастополя, 42 (в пределах улиц Михаила Донца и Академика Белецкого);
  • в Шевченковском районе — ул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

9 июля (воскресенье):

  • в Голосеевском районе — ул.Самийла Кошки (в пределах улиц Юлии Здановской и Василия Касияна);
  • в Дарницком районе — ул.Здолбуновская, 4;
  • в Днепровском районе — ул.Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);
  • в Печерском районе — ул.Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Дмитрия Дорошенко);
  • в Шевченковском районе — ул.Татарская, 32-38.

На ярмарках запретили продавать некоторые продукты

Столичные СМИ сообщили, что с 4 по 31 июля на столичных ярмарках строго запрещено продавать такие продукты :

  • свежее мясо,
  • мясопродукты,
  • колбасные изделия,
  • живая и свежемороженая рыба, морепродукты, молоко,
  • молочная продукция,
  • кондитерские изделия с кремом и другие скоропортящиеся продукты.

В КГГА это обосновали тем, что это связано с подрывом Каховской ГЭС и усложнением санитарной и эпидемиологической ситуации в летний сезон.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве движение на Окружной дороге ограничено из-за начала финального ремонта дорог. Временные неудобства продлятся до 17 июля.

Добавим, завтра, 4 июля, в Киеве и области ожидается переменная облачность. Осадков не предполагается.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

None

Новый выпуск спецпроекта "Герои в тылу": истории спасения животных

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Новость с видео

15:55 Мобилизованный Козловский с автоматом в руках записал первое видео в ВСУ

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз