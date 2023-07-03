Ярмарки и коммунальные рынки в Киеве: где купить самые свежие продукты

Овощи и фрукты на ярмарке. Фото: google.com

В столице приступают к работе продуктовые сельскохозяйственные ярмарки и коммунальные рынки. В КГГА рассказали, где именно можно купить свежие продукты по приемлемым ценам.

Об этом сообщает Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА.

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Столичные ярмарки

Следовательно, начиная с завтра, 4 июля, в Киеве пройдут ярмарки по следующим адресам:

в Голосеевском районе — просп.Науки, 88;

в Дарницком районе — ул.Евгения Харченко, 41-47;

в Днепровском районе — ул.Ивана Микитенко, 21-27;

в Святошинском районе — ул.Гната Юры, 5, пересечение просп. Берестейского, 73/1 и ул. Рене Декарта;

в Шевченковском районе — ул.Бульварно-Кудрявская, 2-4.

5 июля (среда):

в Голосеевском районе — Стратегическое шоссе (в пределах просп.Науки и ул. Малокитаевской);

в Дарницком районе — ул. Анны Ахматовой, 31;

в Днепровском районе — просп.Соборности, 2-20;

в Печерском районе — ул.Большая Васильковская (в пределах улиц Ежи Гедройца и Ковпака);

в Подольском районе —просп.Правды, 5-11;

в Святошинском районе — ул.Подлесная,

6 июля (четверг):

в Голосеевском районе — ул.Юлии Здановской (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской), ул. Новопироговская, 25/2-29;

в Дарницком районе — ул.Евгения Харченко, 41-47;

в Днепровском районе — просп.Воскресенский, 8-10;

в Печерском районе — ул. Генерала Алмазова, 6-8;

в Подольском районе — ул. Юрковская (в пределах улиц Межигорской и Туровской);

в Святошинском районе — ул.Гната Юры, 5, пересечение просп. Берестейского, 73/1 и ул. Рене Декарта.

7 июля (пятница):

в Голосеевском районе — просп.Голосеевский, 116, просп. Академика Глушкова, 25-53;

в Дарницком районе — ул. Анны Ахматовой, 31;

в Деснянском районе — ул. Шолом-Алейхема (в пределах улиц Милютенко и Кубанской Украины);

в Днепровском районе — ул. Гродненская, 1/35-17А, ул. Алматинская, 64-74;

в Печерском районе — пересечение улиц Леонида Первомайского и Ильи Мечникова;

в Святошинском районе — ул. Подлесная, 8;

в Соломенском районе — ул. Образования (в пределах улиц Вузовской и Максима Кривоноса), пер. Ковальский (в пределах улиц Михаила Брайчевского и Семьи Бродских);

в Шевченковском районе — ул.Ружинская, 16-18 (возле сквера), ул. Деревлянская, 16-20, ул. Рижская, 1, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4.

8 июля (суббота):

в Голосеевском районе — ул.Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10;

в Дарницком районе — ул.Ревуцкого (вдоль дома № 27);

в Деснянском районе — ул.Николая Закревского (в пределах просп. Червоной калины, 2-А и ул. Драйзера), ул. Кубанской Украины (в пределах ул. Космонавта Поповича и просп. Лесного);

в Днепровском районе — б-р Амвросия Бучмы, 2-10;

в Оболонском районе — ул. Петра Калнышевского, 1-5, ул. Иорданская, 1-9;

в Подольском районе — просп. Степана Бандеры (возле Куреновского парка);

в Святошинском районе — ул.Мирослава Поповича, 10;

в Соломенском районе — ул.Героев Севастополя, 42 (в пределах улиц Михаила Донца и Академика Белецкого);

в Шевченковском районе — ул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

9 июля (воскресенье):

в Голосеевском районе — ул.Самийла Кошки (в пределах улиц Юлии Здановской и Василия Касияна);

в Дарницком районе — ул.Здолбуновская, 4;

в Днепровском районе — ул.Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);

в Печерском районе — ул.Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Дмитрия Дорошенко);

в Шевченковском районе — ул.Татарская, 32-38.

На ярмарках запретили продавать некоторые продукты

Столичные СМИ сообщили, что с 4 по 31 июля на столичных ярмарках строго запрещено продавать такие продукты :

свежее мясо,

мясопродукты,

колбасные изделия,

живая и свежемороженая рыба, морепродукты, молоко,

молочная продукция,

кондитерские изделия с кремом и другие скоропортящиеся продукты.

В КГГА это обосновали тем, что это связано с подрывом Каховской ГЭС и усложнением санитарной и эпидемиологической ситуации в летний сезон.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве движение на Окружной дороге ограничено из-за начала финального ремонта дорог. Временные неудобства продлятся до 17 июля.

Добавим, завтра, 4 июля, в Киеве и области ожидается переменная облачность. Осадков не предполагается.