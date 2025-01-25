Чернобыльская зона получит 7 млн евро от партнеров

ЧАЭС. Фото: ГСП "Чернобыльская АЭС"

Чернобыльская зона получит дополнительное финансирование. На заседании Ассамблеи стран-вкладчиков Счета международного сотрудничества для Чернобыля, которое организовал Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), было объявлено о предоставлении около 7 млн евро для развития Чернобыльской зоны отчуждения.

Об этом рассказала министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук.

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Подробности о финансировании Чернобыльской зоны

Канада объявила о намерении перечислить 5 млн евро из фонда, который ранее закрыли в России. Европейская комиссия добавит 1,7 млн евро к уже предоставленным 5 млн, а также ожидается взнос от Бельгии.

На заседании было принято решение о создании Группы Управления Проектами для повышения эффективности реализации грантовых соглашений, а также согласования плана по демонтажу нестабильных конструкций объекта "Укрытие".

В целом Счет международного сотрудничества для Чернобыля уже получил более 26 млн евро от 18 стран-вкладчиков.

Также в прошлом году 5 июня вступил в силу Закон Украины о ратификации Рамочного соглашения между Украиной и ЕБРР, который регулирует деятельность этого Счета.

"Средства Счета будут направлены на восстановление разрушенного и поврежденного во время российской оккупации оборудования, системные проекты ядерной и радиационной безопасности на ЧАЭС и др. Работа над восстановлением и развитием Чернобыльской Зоны продолжается. В планах на 2025 год – подписание новых грантовых соглашений и реализация совместных проектов ", — сообщила министр защиты окружающей среды.

Напомним, недавно ученые поделились результатами эксперимента над собаками в Чернобыле и обнаружили очень странную деталь.

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