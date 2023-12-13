Єрмак назвав головну ціль окупантів під час ракетної атаки на Київ

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: ОП

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що російські окупанти намагалися атакувати об'єкт критичної інфраструктури у Києві. Як відомо, ракетна атака на столицю сталася вночі, 13 грудня.

Про це він написав у своєму Telegram.

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"Ціль росіян — об'єкт критичної інфраструктури. Нам відомо, куди вони б'ють", — наголосив він.

Скриншот допису з Telegram Андрія Єрмака

Коли з'явиться світло в Дніпровському районі Києва

За інформацією ДТЕК, у Києві внаслідок ворожого обстрілу було знеструмлено 35 приватних будинків. Йдеться саме про Дніпровський район міста.

"Енергетики вирушили на місце, щоб якомога швидше повернути електропостачання. Аварійно- відновлювальні роботи мають завершитись до 14:00", — додали у повідомленні.

Скриншот допису з Telegram ДТЕК

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що цієї ночі українська ППО збила 10 ворожих ракет над столицею. Він подякував Повітряним Силам України та міжнародним партнерам.