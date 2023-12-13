Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Єрмак назвав головну ціль окупантів під час ракетної атаки на Київ arrow

Єрмак назвав головну ціль окупантів під час ракетної атаки на Київ

13 грудня 2023 09:47
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Єрмак назвав головну ціль окупантів під час ракетної атаки на Київ
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що російські окупанти намагалися атакувати об'єкт критичної інфраструктури у Києві. Як відомо, ракетна атака на столицю сталася вночі, 13 грудня.

Про це він написав у своєму Telegram.

Читайте також:

"Ціль росіян — об'єкт критичної інфраструктури. Нам відомо, куди вони б'ють", — наголосив він.

наслідки обстрілів у Києві
Скриншот допису з Telegram Андрія Єрмака

Коли з'явиться світло в Дніпровському районі Києва

За інформацією ДТЕК, у Києві внаслідок ворожого обстрілу було знеструмлено 35 приватних будинків. Йдеться саме про Дніпровський район міста.

"Енергетики вирушили на місце, щоб якомога швидше повернути електропостачання. Аварійно- відновлювальні роботи мають завершитись до 14:00", — додали у повідомленні. 

відключення світла у Києві
Скриншот допису з Telegram ДТЕК

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що цієї ночі українська ППО збила 10 ворожих ракет над столицею. Він подякував Повітряним Силам України та міжнародним партнерам.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

Закон про столицю знову на часі — чи заберуть повноваження у Кличка - 80x80

Закон про столицю знову на часі — чи заберуть повноваження у Кличка

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

00:46 Посилення мобілізації в Україні — ще одна область нарощує призов

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

Актуальне по темі