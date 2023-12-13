Єрмак розповів, якими ракетами РФ могла завдавати удари по Києву

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: ОП

Для сьогоднішнього нічного удару по Києві росіяни могли завдавати ракетами 48Н6 з комплексу С400. Всі ворожі цілі вдалося знищити українській ППО, але внаслідок падіння уламків у столиці є чимало руйнувань.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

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Єрмак розповів, що удари по Києву росіяни могли завдавати ракетами 48Н6 з комплексу С400.

Окрім того, раніше він наголошував, що українські бійці знищили усі ворожі цілі, які летіли на Київ.

"Ефективність західної зброї в руках українських воїнів не піддається сумніву. Але є постраждалі внаслідок падіння уламків російських ракет, горіли будинки. По Києву б‘ють балістикою. Відповідь за такі дії знайде цих терористів, інакше не буде", — сказав керівник ОП.

Він додав, що головна ціль РФ — об‘єкти критичної інфраструктури, але "Україна завжди дає здачі, адже демократія також має бути з кулаками у протистоянні з автократичним злом".

Що відомо про ракети 48Н6

Як відомо, ракета 48Н6 здатна завдавати удару в радіусі до 200 км. Вони летять по балістичній траєкторії, тому їх складно вчасно виявити і на реагування є досить мало часу.

Ця ракета та її модернізовані версії мають напівактивну головку самонаведення та дальності знищення повітряних цілей: 150 км для 48Н6, 200 км для 48Н6М та 250 км для 48Н6ДМ. Вага бойової частини складає 145, 150 та 180 кг відповідно.

Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти завдали ракетного удару по Києву. Мер міста Віталій Кличко заявив, що внаслідок атаки попередньо, є влучання на території однієї зі столичних лікарень. Згодом у МВС показали наслідки з місця падіння уламків та розповіли про руйнування.

Відомо, що внаслідок атаки постраждали 53 людини, 20 із них, в тому числі двох дітей, госпіталізували.

Окрім того, у Дніпровському районі столиці без світла залишаються 35 житлових будинків, адже уламки ракет пошкодили лінії електропередач.

Загалом, росіяни випустили по Україні цієї ночі десять "шахедів" та десять ракет, однак сили ППО знищили усі ворожі цілі.