Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Ермак назвал главную цель оккупантов во время ракетной атаки на Киев arrow

Ермак назвал главную цель оккупантов во время ракетной атаки на Киев

13 декабря 2023 09:47
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Ермак назвал главную цель оккупантов во время ракетной атаки на Киев
Глава Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что российские оккупанты пытались атаковать объект критической инфраструктуры в Киеве. Как известно, ракетная атака на столицу произошла ночью 13 декабря.

Об этом он написал в своем Telegram.

Читайте также:

"Цель россиян — объект критической инфраструктуры. Нам известно, куда они бьют", — подчеркнул он.

последствия обстрелов в Киеве
Скриншот сообщения из Telegram Андрея Ермака

Когда появится свет в Днепровском районе Киева

По информации ДТЭК, в Киеве в результате вражеских обстрелов было обесточено 35 частных домов. Речь идет именно о Днепровском районе города.

"Энергетики отправились на место, чтобы как можно скорее вернуть электроснабжение. Аварийно-восстановительные работы должны завершиться к 14:00", — добавили в сообщении.

отключение света в Киеве
Скриншот сообщения из Telegram ДТЭК

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что этой ночью украинская ПВО сбила 10 вражеских ракет над столицей. Он поблагодарил Воздушные Силы Украины и международных партнеров.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

Закон о столице снова актуален — заберут ли полномочия у Кличко - 80x80

Закон о столице снова актуален — заберут ли полномочия у Кличко

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

00:46 Усиление мобилизации в Украине — еще одна область наращивает призыв

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

Актуальное по теме