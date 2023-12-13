Ермак назвал главную цель оккупантов во время ракетной атаки на Киев

Глава Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: ОП

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что российские оккупанты пытались атаковать объект критической инфраструктуры в Киеве. Как известно, ракетная атака на столицу произошла ночью 13 декабря.

Об этом он написал в своем Telegram.

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"Цель россиян — объект критической инфраструктуры. Нам известно, куда они бьют", — подчеркнул он.

Скриншот сообщения из Telegram Андрея Ермака

Когда появится свет в Днепровском районе Киева

По информации ДТЭК, в Киеве в результате вражеских обстрелов было обесточено 35 частных домов. Речь идет именно о Днепровском районе города.

"Энергетики отправились на место, чтобы как можно скорее вернуть электроснабжение. Аварийно-восстановительные работы должны завершиться к 14:00", — добавили в сообщении.

Скриншот сообщения из Telegram ДТЭК

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что этой ночью украинская ПВО сбила 10 вражеских ракет над столицей. Он поблагодарил Воздушные Силы Украины и международных партнеров.