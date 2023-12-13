Зеленський відреагував на нічний ракетний обстріл Києва

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що цієї ночі українська ППО збила 10 ворожих ракет над столицею. Він подякував Повітряним Силам України та міжнародним партнерам.

Про це він написав у своєму Telegram.

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"Усім постраждалим надається допомога. Я дякую службам, які рятують, допомагають та ліквідовують наслідки. Будемо й надалі працювати, нарощуючи наші потужності для захисту. І вже маємо нові потужні домовленості. Працюємо над прискоренням постачання", — наголосив глава держави.

Також Зеленський розповів, що вчора, 12 грудня, він з президентом США Джо Байденом домовилися працювати над збільшенням кількості систем ППО для України.

"Кожна додаткова система ППО важлива. Кожна партія ракет для систем ППО важлива. Це важливо для людей, важливо для міст і важливо для України. Бо це рятує життя!" — запевнив президент.

За його словами, держава-терорист вчергове "підтвердила своє звання ганебної країни", адже завдає ракетних ударів по житлових будинках, дитячих садочках та енергетичних об'єктах під час зимового періоду.

Скриншот допису з Telegram Володимира Зеленського

Нагадаємо, внаслідок нічної ворожої атаки на Київ кількість постраждалих зросла до 53. 20 із них, в тому числі двох дітей госпіталізували.