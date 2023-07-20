Єрмак про Кличка: Не зрозуміло, як під час війни до Києва може бути стільки питань

Журналістка Соня Кошкіна та глава Офісу Президента України Андрій Єрмак. Скриншот

Журналістка Соня Кошкіна днями взяла інтервʼю в очільника глави Офісу Президента Андрія Єрмака. Піду час бесіди не обійшлось і про розмови щодо київського міського голови Віталія Кличка та чому під час війни до нього стільки запитань.

Про це йдеться в інтервʼю Соні Кошкіної та Андрія Єрмака.

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На питання журналістки про те, що Кличко говорить, що Офіс Президента йому заважає працювати та позбавляє повноважень, а також київський мер додає, що з початку повномасштабного вторгнення жодного разу не спілкувався ні з Єрмаком, ні із Зеленським, Єрмак відповів коротко і лаконічно.

"Ви знаєте, що я знайомий з Віталієм Володимировичем багато-багато років. Вважаю, що він дійсно людина, яка дуже багато зробила для нашого спорту, великий спортсмен. ...Знаєте, мені взагалі не дуже зрозуміло, як сьогодні, коли триває війна, в Києві стільки питань… Ми побачили, що відбувалось з бомбосховищами І так далі", — сказав Єрмак.

Також очільник ОП України порадив Кличку займатися важливими "завданнями, а не шукати якісь гіпотетичні змови".

"Мені здається, набагато більше питань сьогодні і завдань, якими треба займатися, а не шукати якісь гіпотетичні змови. Знаєте, сьогодні в Офісі Президента стільки завдань, що навіть живучи тут, якби можливо було додати до доби ще декілька годин, я знайшов би, чим займатися. Якщо мене не підводить пам'ять, я думаю, що декілька разів після 24 лютого я особисто телефоном спілкувався з Віталієм Володимировичем. Якщо в нього є якісь питання, якщо він мені дзвонить або надсилає смс, я завжди йому відповідаю", — наголосив Андрій Єрмак.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Віталій Кличко обіймає посаду київського міського голови вже девʼять років, за цей час мер так і не ініціював створення райрад у Києві. За словами Кличка, усе через те, що в місті було багато МАФів, однак наразі ситуація змінилася.