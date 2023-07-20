Єрмак про Кличка: Не зрозуміло, як під час війни до Києва може бути стільки питань
Журналістка Соня Кошкіна днями взяла інтервʼю в очільника глави Офісу Президента Андрія Єрмака. Піду час бесіди не обійшлось і про розмови щодо київського міського голови Віталія Кличка та чому під час війни до нього стільки запитань.
Про це йдеться в інтервʼю Соні Кошкіної та Андрія Єрмака.
Чому до Кличка так багато запитань під час війни
На питання журналістки про те, що Кличко говорить, що Офіс Президента йому заважає працювати та позбавляє повноважень, а також київський мер додає, що з початку повномасштабного вторгнення жодного разу не спілкувався ні з Єрмаком, ні із Зеленським, Єрмак відповів коротко і лаконічно.
"Ви знаєте, що я знайомий з Віталієм Володимировичем багато-багато років. Вважаю, що він дійсно людина, яка дуже багато зробила для нашого спорту, великий спортсмен. ...Знаєте, мені взагалі не дуже зрозуміло, як сьогодні, коли триває війна, в Києві стільки питань… Ми побачили, що відбувалось з бомбосховищами І так далі", — сказав Єрмак.
Також очільник ОП України порадив Кличку займатися важливими "завданнями, а не шукати якісь гіпотетичні змови".
"Мені здається, набагато більше питань сьогодні і завдань, якими треба займатися, а не шукати якісь гіпотетичні змови. Знаєте, сьогодні в Офісі Президента стільки завдань, що навіть живучи тут, якби можливо було додати до доби ще декілька годин, я знайшов би, чим займатися. Якщо мене не підводить пам'ять, я думаю, що декілька разів після 24 лютого я особисто телефоном спілкувався з Віталієм Володимировичем. Якщо в нього є якісь питання, якщо він мені дзвонить або надсилає смс, я завжди йому відповідаю", — наголосив Андрій Єрмак.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Віталій Кличко обіймає посаду київського міського голови вже девʼять років, за цей час мер так і не ініціював створення райрад у Києві. За словами Кличка, усе через те, що в місті було багато МАФів, однак наразі ситуація змінилася.