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Чому за 9 років на посаді Кличко так і не повернув  райради у Київ: як виправдовується мер

20 липня 2023 11:35
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Чому за 9 років на посаді Кличко так і не повернув  райради у Київ: як виправдовується мер
Київський міський голова Віталій Кличко. Фото: Київська міська рада
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Віталій Кличко обіймає посаду київського міського голови вже девʼять років, за цей час мер так і не ініціював створення райрад у Києві. За словами Кличка, усе через те, що в місті було багато МАФів, однак наразі ситуація змінилася.

Про це мер столиці розповів в інтерв’ю Соні Кошкіній.

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Виправдання мера 

На запитання Кошкіної, чому за всі роки Кличко так і не ініціював повернення райрад, Кличко відповів, що свого часу саме райради довели місто до хаосу, зокрема Київ перетворювався на місто МАФів.

"Ви пам'ятаєте, до якого стану Київ довели ті районні ради, — наше місто перетворилося на місто МАФів, реклами, було захаращене. І це результат того, які рішення приймали, які повноваження (у райрад. — Ред.) були в той момент. Законодавство змінилося, і я переконаний, що було правильно в тих умовах прийняти таке рішення. На сьогодні, відповідно до рекомендацій наших партнерів, відповідно до змін законодавства, районні ради — це продовження самоврядування. А самоврядування, не будемо забувати, це ключовий базис демократії в будь-якій демократичній країні. Тому це питання я підтримую", — сказав Кличко.

Однак тепер, за словами Кличка, ситуація змінилася, і райради потрібно повертати. Тому після закінчення війни необхідно буде проводити вибори не тільки в Київраду, а й у районні ради також.

"І переконаний, що після закінчення війни, коли будуть місцеві вибори, ми повинні провести не тільки вибори в Київраду, а також і в районні ради. Я декларував це і хочу повторити, що я за це рішення, за розвиток місцевого самоврядування, що стосується міста Києва", — сказав київський міський голова.

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Києві розпочалася масштабна перевірка стану столичних мостів. За попередніми даними, експерти зафіксували суттєві пошкодження ключових київських мостових споруд. Одну з найбільших проблем, зокрема, виявили на мосту Патона.

Додамо, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що п'ять головних автодорожніх мостів у місті не можна використовувати, а шостий досі не добудовано. За його словами, наразі ведеться ремонт Північного та Південного мостів, а мости Патона та Метро перебувають у критичному стані.

Також київський міський голова Віталій Кличко розповів про пішохідний міст, який буде встановлено на Оболоні. Відомо, що його створюють з останньої партії сталі "Азовсталі".

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