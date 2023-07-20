Стало відомо, коли закінчиться монтаж Тризуба на щит "Батьківщини-Матері" у Києві
У Києві на одному із заводів завершується виготовлення українського Тризубу, який повісять на щит "Батьківщини-Матері" замість радянського герба. Зазначається, що монтаж має закінчитися до 24 серпня.
Про це повідомляє Костянтин Катишев у YouTube.
Який вигляд матиме український Тризуб
Розмір Тризубця — 7,5 метри на 4,5 метри. Його виготовляють із двох типів металу: нержавіючої сталі та сталі зарубіжного виробництва.
Спочатку було три проєкти — обрали з виступами по периметру, щоб герб не виглядав плоским на щиті.
Монтаж має завершитися до Дня Незалежності України — 24 серпня.
Виготовлення символа коштуватиме 28 мільйонів гривень
Зазначимо, що видання SPRAVDI повідомило, що встановлення Тризуба здійснюється не за державні кошти — 28 млн грн дадуть донори та меценати.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Державна інспекція архітектури та містобудування України видала дозвіл на ремонт щиту монумента "Батьківщина-мати" у Києві. Там радянський герб замінять на український Тризуб.
Додамо, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомляв, що радянський герб, який розміщений на щиті "Батьківщини-матері", знімуть із монументу. У Мінкульті заявили, що на його місце повісять тризуб — державний герб України.