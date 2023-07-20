Ермак про Кличко: Не понятно, как во время войны Киеву может быть столько вопросов

Журналистка Соня Кошкина и глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Скриншот

Журналистка Соня Кошкина на днях взяла интервью у главы Офиса Президента Андрея Ермака. Во время беседы не обошлось и о разговорах по поводу киевского городского головы Виталия Кличко и почему во время войны к нему столько вопросов.

Об этом говорится в интервью Соне Кошкиной и Андрея Ермака.

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На вопрос журналистки о том, что Кличко говорит, что Офис Президента ему мешает работать и лишает полномочий, а также киевский мэр добавляет, что с начала полномасштабного вторжения ни разу не общался ни с Ермаком, ни с Зеленским, Ермак ответил коротко и лаконично.

"Вы знаете, что я знаком с Виталием Владимировичем много-много лет. Считаю, что он действительно человек, очень много сделавший для нашего спорта, великий спортсмен. ...Знаете, мне вообще не очень понятно, как сегодня, когда идет война , в Киеве столько вопросов… Мы увидели, что происходило с бомбоубежищами И так далее", — сказал Ермак.

Также глава ОП Украины посоветовал Кличко заниматься важными "задачами, а не искать какие-то гипотетические заговоры".

"Мне кажется, гораздо больше вопросов сегодня и задач, которыми надо заниматься, а не искать какие-то гипотетические заговоры. Знаете, сегодня в Офисе Президента столько задач, что даже живя здесь, если бы можно было добавить еще несколько часов до суток, я нашел бы, чем заниматься. Если меня не подводит память, я думаю, что несколько раз после 24 февраля я лично по телефону общался с Виталием Владимировичем. Если у него есть какие-то вопросы, если он мне звонит или присылает смс, я всегда ему отвечаю", — подчеркнул Андрей Ермак.

Напомним, ранее мы писали, что Виталий Кличко занимает должность киевского городского головы уже девять лет, за это время мэр так и не инициировал создание райсоветов в Киеве. По словам Кличко, все из-за того, что в городе было много МАФов, однако ситуация изменилась.