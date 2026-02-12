Київ отримав 500 генераторів від ЄС — зможуть дати в будинки тепло

Київ отримав генератори від ЄС. Фото: Новини.LIVE

Європейський Союз передав Києву 500 генераторів. Кожен з них здатен забезпечити один будинок теплом і водою.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE, посилаючись на слова першої заступниці міністра розвитку громад та територій Альони Шкрум.

Реклама

Читайте також:

Генератори для Києва

Шкрум розповіла, що обладнання надали зі стратегічного резерву засобів цивільного захисту ЄС. Генератори розподілять між житловими будинками, які мають проблеми з опаленням та водопостачанням внаслідок тривалих відключень електроенергії. Завдяки ним забезпечать роботу індивідуальних теплових пунктів, водяних і каналізаційних насосів.

Вже зараз Україна обговорює з Центром реагування на надзвичайні ситуації ЄС подальшу підтримку для підготовки до наступної зими.

Водночас мер столиці Віталій Кличко заявив, що перш за все обладнання нададуть будинкам, де найважча ситуація після обстрілів. За його словами, на сьогодні є багато помешкань, які перебувають в складних умовах.

"Перед цим сезоном місто закупило понад 1200 генераторів, які пішли на критичну інфраструктуру: лікарні, дитсадки, школи. Але на сьогодні є багато будинків, які в складних умовах. Цієї відбулася чергова масована атака і зараз понад 3500 будинків без тепла. Ми робимо все, аби максимально швидко все відновити теплопостачання", — зазначив міський голова.

Нагадаємо, після атаки РФ 12 лютого у Києві є пошкодження нв ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6. Відновлення теплопостачання на одній станції планують завершити протягом доби, на іншій — орієнтовно за дві.

Крім того, у столиці через обстріли Росії постраждали кілька людей. Ворожі війська били ракетами та дронами.