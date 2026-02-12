Відео
Головна Київ Удар РФ по ТЕЦ у Києві — Шмигаль озвучив терміни відновлення

Удар РФ по ТЕЦ у Києві — Шмигаль озвучив терміни відновлення

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 16:40
Атака РФ на ТЕЦ у Києві — Шмигаль повідомив терміни відновлення
Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Після нічної атаки РФ у Києві зафіксовано пошкодження на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6. Відновлення теплопостачання на одній станції планують завершити протягом доби, на іншій — орієнтовно за дві.

Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль під час засідання енергетичного комітету Верховної Ради 12 лютого, інформує Новини.LIVE.

Читайте також:

Відновлення ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6

За словами очільника Міненерго, внаслідок удару балістикою та падіння уламків були пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури.

"Сьогодні була атака росіян балістикою, сталися прильоти уламків по ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 в Києві. Це призвело до пошкоджень газорозподільчого та газокомпресорного пристрою на одній з ТЕЦ, на другій розбиті циркулярні насоси, система підготовки води. По ТЕЦ-5, сподіваюся, що за добу все буде відновлено, по ТЕЦ-6 дві доби може бути", — заявив Шмигаль.

Він додав, що плюсова температура повітря дозволила не зливати воду із системи теплопостачання.

"Це дасть можливість не витрачати два тижні на заповнення системи і ліквідацію проривів. Якомога швидше повернемо тепло людям", — наголосив міністр.

Також Шмигаль зазначив, що через тимчасову відсутність тепла енергетики та уряд намагаються мінімізувати обмеження електропостачання у столиці — наразі планується не відключати більше трьох черг споживачів одночасно.

Нагадаємо, в ніч проти 12 лютого російська армія в черговий раз атакувала енергетичну інфраструктуру України. У столиці наслідки російської атаки зафіксовано у декількох районах.

А також ми повідомляли, який вигляд має пошкоджена внаслідок удару багатоповерхівка в Києві.

Денис Шмигаль Київ обстріли ТЕЦ відновлення
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
