Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев ЕС передал Киеву 500 генераторов — как их распределят

ЕС передал Киеву 500 генераторов — как их распределят

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 17:36
Киев получил 500 генераторов от ЕС — смогут дать в дома тепло
Киев получил генераторы от ЕС. Фото: Новини.LIVE

Европейский Союз передал Киеву 500 генераторов. Каждый из них способен обеспечить один дом теплом и водой.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE, ссылаясь на слова первого заместителя министра развития общин и территорий Алены Шкрум.

Реклама
Читайте также:

Генераторы для Киева

Шкрум рассказала, что оборудование предоставили из стратегического резерва средств гражданской защиты ЕС. Генераторы распределят между жилыми домами, которые имеют проблемы с отоплением и водоснабжением в результате длительных отключений электроэнергии. Благодаря им обеспечат работу индивидуальных тепловых пунктов, водяных и канализационных насосов.

Уже сейчас Украина обсуждает с Центром реагирования на чрезвычайные ситуации ЕС дальнейшую поддержку для подготовки к следующей зиме.

В то же время мэр столицы Виталий Кличко заявил, что прежде всего оборудование предоставят домам, где самая тяжелая ситуация после обстрелов. По его словам, на сегодня есть много помещений, которые находятся в сложных условиях.

"Перед этим сезоном город закупил более 1200 генераторов, которые пошли на критическую инфраструктуру: больницы, детсады, школы. Но на сегодня есть много домов, которые в сложных условиях. Этой состоялась очередная массированная атака и сейчас более 3500 домов без тепла. Мы делаем все, чтобы максимально быстро все восстановить теплоснабжение", — отметил городской голова.

Напомним, после атаки РФ 12 февраля в Киеве есть повреждения на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Восстановление теплоснабжения на одной станции планируют завершить в течение суток, на другой - ориентировочно за двое.

Кроме того, в столице из-за обстрелов России пострадали несколько человек. Вражеские войска били ракетами и дронами.

Киев гуманитарная помощь генераторы отопление ЕС свет
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации