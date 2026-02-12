Киев получил 500 генераторов от ЕС — смогут дать в дома тепло

Киев получил генераторы от ЕС. Фото: Новини.LIVE

Европейский Союз передал Киеву 500 генераторов. Каждый из них способен обеспечить один дом теплом и водой.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE, ссылаясь на слова первого заместителя министра развития общин и территорий Алены Шкрум.

Генераторы для Киева

Шкрум рассказала, что оборудование предоставили из стратегического резерва средств гражданской защиты ЕС. Генераторы распределят между жилыми домами, которые имеют проблемы с отоплением и водоснабжением в результате длительных отключений электроэнергии. Благодаря им обеспечат работу индивидуальных тепловых пунктов, водяных и канализационных насосов.

Уже сейчас Украина обсуждает с Центром реагирования на чрезвычайные ситуации ЕС дальнейшую поддержку для подготовки к следующей зиме.

В то же время мэр столицы Виталий Кличко заявил, что прежде всего оборудование предоставят домам, где самая тяжелая ситуация после обстрелов. По его словам, на сегодня есть много помещений, которые находятся в сложных условиях.

"Перед этим сезоном город закупил более 1200 генераторов, которые пошли на критическую инфраструктуру: больницы, детсады, школы. Но на сегодня есть много домов, которые в сложных условиях. Этой состоялась очередная массированная атака и сейчас более 3500 домов без тепла. Мы делаем все, чтобы максимально быстро все восстановить теплоснабжение", — отметил городской голова.

Напомним, после атаки РФ 12 февраля в Киеве есть повреждения на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Восстановление теплоснабжения на одной станции планируют завершить в течение суток, на другой - ориентировочно за двое.

Кроме того, в столице из-за обстрелов России пострадали несколько человек. Вражеские войска били ракетами и дронами.