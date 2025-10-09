Євгенія Кулеба склала депутатські повноваження у Київраді

Євгенія Кулеба. Фото: УНІАН

Депутатка Київської міської ради Євгенія Кулеба офіційно склала свої депутатські повноваження — за відповідну постанову віддали голоси 75 народних обранців. Рішення про відставку публічно оголосили сьогодні.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Анна Сірик.

Як депутатка Київради від партії "Слуга народу", Євгенія Кулеба працювала з пріоритетами, що включали збереження та розвиток зелених зон столиці, адаптацію міста до глобальних кліматичних змін, управління відходами, вирішення транспортних проблем, доступність міського простору для маломобільних груп, збереження історичної спадщини, впровадження гендерноорієнтованого бюджетування та залучення містян до вирішення міських проблем.

У Київраді планують розглянути кілька питань щодо фінансування ЗСУ та їх родин

Тим часом у Київраді триває засідання, де мають обговорити збільшення допомоги військовослужбовцям. Йдеться про розподіл майже 4 млрд гривень на програму "Захисник Києва".

Окрім того, депутати мають обговорити та ухвалити зміни для програми "Підтримка киян-Захисників та Захисниць". Йдеться насамперед про збільшення видатків на виплати родинам загиблих захисників, зниклих безвісти, а також сім’ям тих, хто перебуває в полоні. Видатки в проєкті рішення запропоновано збільшити на 210 млн грн.

Нагадаємо, вчора, 8 жовтня, у Київраді зірвалося засідання земельної комісії. Депутатка Вікторія Пташник пояснила, чому комісія не має права збиратися.

Одному з фігурантів корупційних схем у справі "Чисте місто" навіть дозволили повернутися до комісії, попри численні процедурні порушення.