Головна Київ У Київраду повернувся депутат із корупційною підозрою — що відомо

У Київраду повернувся депутат із корупційною підозрою — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 22:00
Голова земельної комісії Київради Михайло Терентьєв знову скликає засідання
Депутат Київради Михайло Терентьєв. Фото: Facebook

У Києві розгорівся новий скандал навколо діяльності земельної комісії міської ради. Голові комісії з питань земельних відносин Михайлу Терентьєву, якому ще в лютому було оголошено підозру у причетності до земельних схем, дозволили повернутися до виконання своїх обов’язків.

Про це повідомила депутатка Київради Вікторія Пташник у Facebook у вівторок, 7 жовтня.

Скандал у Київраді

За словами Пташник, після пред’явлення підозри Терентьєв вийшов під заставу, однак не склав депутатський мандат і не з’являвся на засідання комісії з питань запобігання корупції, попри її офіційне звернення.

"І от завтра він вперше скликає Земельну комісію під своїм головуванням", — написала депутатка.

На думку Пташник, це лише спосіб легалізуватись, щоб і далі продовжити свою діяльність.

Зазначимо, що "Чисте місто" — це спільна операція НАБУ та САП, внаслідок якої викрили масштабну схему земельної корупції у Київраді.

До схеми були причетні колишній депутат Київради Денис Комарницький, якого називають організатором схеми, заступник мера Києва Віталія Кличка Петро Оленич, голова комісії з питань земельних відносин Михайло Терентьєв та член комісії Олена Марченко, а також інші посадовці КМДА. 

Київ скандал корупція Київрада столиця
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
