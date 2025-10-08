Зрив засідання земельної комісії Київради 8 жовтня — Вікторія Пташник розповіла, у чому проблема

Вікторія Пташник. Фото: пресслужба Європейської Солідарності

Земельна комісія Кивради, засідання котрої сьогодні зірвалося, не має права засідати після провадження НАБУ під назвою "Чисте місто". Адже фігурант цієї справи є очільником комісії.

Про це заявила Київради Вікторія Пташник у коментарі Новини.LIVE.

Земельна комісія не може працювати без нових правил

Пташник повідомила, що, на її думку, земельна комісія не має права працювати, доки не будуть змінені правила ухвалення рішень щодо відчуження земельних ділянок у столиці.

"Після розслідування НАБУ у справі "Чисте місто", де зафіксовані схеми з незаконним виділенням ділянок, очевидно, що чинна комісія не може працювати без нових правил", — додала вона.

Що кажуть активісти про зрив засідання комісії

Водночас голова ГО "Захистимо Протасів Яр" Юлія Бартляй розповіла, що активісти засмучені зривом засідання, адже сьогодні мали розглянути питання продовження рішення про викуп приватних ділянок, які увійшли до ландшафтного заказника.

"Велика неповага депутатів, які не зібралися, — у залі було близько 30 людей із різними питаннями. Місто має функціонувати, а не стояти через політичні амбіції", — каже Бартляй.

Що відомо про справу "Чисте місто"

Це операція НАБУ та САП, внаслідок якої викрито масштабну схему земельної корупції у Київраді. Серед фігурантів заступник мера Києва Петро Оленич, ексдепутат Київради Денис Комарницький, очільник комісії з питань земельних відносин Михайло Терентьєв та член комісії Олена Марченко.

Нагадаємо, що засідання земельної комісії сьогодні, 8 жовтня, не відбулося через відсутність її голови Михайла Терентьєва та його заступників.

Хоча лише вчора стало відомо, що Терентьєву дозволили повернутись до своїх обов’язків.