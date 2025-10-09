Евгения Кулеба сложила депутатские полномочия в Киевсовете

Евгения Кулеба. Фото: УНИАН

Депутат Киевского городского совета Евгения Кулеба официально сложила свои депутатские полномочия — за соответствующее постановление отдали голоса 75 народных избранников. Решение об отставке публично объявили сегодня.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Анна Сирык.

Как депутат Киевсовета от партии "Слуга народа", Евгения Кулеба работала с приоритетами, которые включали сохранение и развитие зеленых зон столицы, адаптацию города к глобальным климатическим изменениям, управление отходами, решение транспортных проблем, доступность городского пространства для маломобильных групп, сохранение исторического наследия, внедрение гендерноориентированного бюджетирования и привлечение горожан к решению городских проблем.

Тем временем в Киевсовете продолжается заседание, где должны обсудить увеличение помощи военнослужащим. Речь идет о распределении почти 4 млрд гривен на программу "Защитник Киева".

Кроме того, депутаты должны обсудить и принять изменения для программы "Поддержка киевлян-Защитников и Защитниц". Речь идет прежде всего об увеличении расходов на выплаты семьям погибших защитников, пропавших без вести, а также семьям тех, кто находится в плену. Расходы в проекте решения предложено увеличить на 210 млн грн.

Напомним, вчера, 8 октября, в Киевсовете сорвалось заседание земельной комиссии. Депутат Виктория Пташинк объяснила, почему комиссия не имеет права собираться.

Одному из фигурантов коррупционных схем по делу "Чистый город" даже позволили вернуться в комиссию несмотря на многочисленные процедурные нарушения.