Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Евгения Кулеба сложила полномочия депутата Киевсовета

Евгения Кулеба сложила полномочия депутата Киевсовета

Ua ru
Дата публикации 9 октября 2025 11:55
Евгения Кулеба сложила депутатские полномочия в Киевсовете
Евгения Кулеба. Фото: УНИАН

Депутат Киевского городского совета Евгения Кулеба официально сложила свои депутатские полномочия — за соответствующее постановление отдали голоса 75 народных избранников. Решение об отставке публично объявили сегодня.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Анна Сирык.

Реклама
Читайте также:

В Киевсовете проголосовали за отставку Евгении Кулебы

Как депутат Киевсовета от партии "Слуга народа", Евгения Кулеба работала с приоритетами, которые включали сохранение и развитие зеленых зон столицы, адаптацию города к глобальным климатическим изменениям, управление отходами, решение транспортных проблем, доступность городского пространства для маломобильных групп, сохранение исторического наследия, внедрение гендерноориентированного бюджетирования и привлечение горожан к решению городских проблем.

В Киевсовете планируют рассмотреть несколько вопросов по финансированию ВСУ и их семей

Тем временем в Киевсовете продолжается заседание, где должны обсудить увеличение помощи военнослужащим. Речь идет о распределении почти 4 млрд гривен на программу "Защитник Киева".

Кроме того, депутаты должны обсудить и принять изменения для программы "Поддержка киевлян-Защитников и Защитниц". Речь идет прежде всего об увеличении расходов на выплаты семьям погибших защитников, пропавших без вести, а также семьям тех, кто находится в плену. Расходы в проекте решения предложено увеличить на 210 млн грн.

Напомним, вчера, 8 октября, в Киевсовете сорвалось заседание земельной комиссии. Депутат Виктория Пташинк объяснила, почему комиссия не имеет права собираться.

Одному из фигурантов коррупционных схем по делу "Чистый город" даже позволили вернуться в комиссию несмотря на многочисленные процедурные нарушения.

Слуга народа местные депутаты Киевсовет увольнение голосование
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации