Затори у Києві станом на ранок 18 листопада. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

У Києві зберігаються значні транспортні обмеження після російських атак на столичну інфраструктуру. Найскладніша ситуація з рухом спостерігається на Європейській площі та біля Подільського мосту. Водночас частина мостів, метро та громадського транспорту продовжує працювати з обмеженнями.

Про це інформує журналістка Новини.LIVE Діана Шликова у середу, 18 листопада.

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Затори в Києві 18 листопада. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

Затори у Києві 18 листопада: яка ситуація

Сьогодні вранці, 18 листопада, у Києві утворилися значні затори на Європейській площі та біля Подільського мосту.

Після російського удару 17 листопада Північний і Південний мости відкрили лише частково.

Північний міст залишається доступним для громадського та спеціального транспорту в обох напрямках. Ним курсують автобуси № 21, 73, 101 і 114, а також тролейбуси та спецтранспорт. Водночас рух легкових автомобілів і транзитних вантажівок цією переправою заборонений.

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На Південному мосту діють окремі обмеження. Проїзд дозволений лише з лівого берега на правий для автомобілів масою до 10 тонн і громадського транспорту масою до 18 тонн. Цим маршрутом також курсують автобуси № 22-ТД, 22-ТЛ і 91-Т.

Затори в Києві зранку 18 листопада. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

Які мости Києва відкриті для руху

Міст Метро та Дарницький міст залишаються відкритими для автомобілів. На мосту Патона організували реверсивний рух однією смугою, напрямок якої змінюється залежно від часу доби.

Так, із 06:00 до 16:00 нею можна їхати в бік правого берега, а з 16:00 до 00:00 — у напрямку лівого берега.

Як працює метро та міська електричка в Києві

На зеленій лінії метро наразі немає сполучення між правим і лівим берегами Дніпра. Поїзди курсують окремими ділянками: від станції "Сирець" до "Видубичів" та від "Осокорків" до "Червоного хутора".

Крім того, із 18 до 20 листопада в Києві збільшили кількість рейсів міської електрички. Протягом кожного дня передбачено 16 додаткових поїздок між станціями Почайна, Дарниця та Видубичі. Вісім рейсів виконуватимуть у ранкові години пік, ще вісім — у вечірні.

Новини.LIVE інформували, що фінансовий аналітик Олексій Кущ вважає, що під час війни громадський транспорт має бути безплатним, адже доступ до нього не повинен залежати від доходів людей. Він наголосив, що за транспортну ситуацію відповідають як центральна, так і місцева влада, а Харків уже запровадив безоплатний проїзд. Для зменшення заторів у Києві експерт запропонував розгорнути щонайменше два понтонні мости та спрямувати ними вантажний транспорт.

Новини.LIVE писали, що у Києві частково відновили рух Південним і Північним мостами, які зазнали пошкоджень унаслідок російської атаки. Південним мостом дозволили проїзд транспорту масою до 10 тонн із лівого на правий берег, тоді як зустрічний напрямок залишається закритим. Північним мостом у двох напрямках можуть рухатися громадський і спеціальний транспорт, але проїзд легкових автомобілів та транзитних вантажівок заборонений.​